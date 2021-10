Predsednika kazensko ovadili, toda zgolj simbolno

Brazilska senatna komisija je potrdila obremenilno poročilo, ki za predsednika Jairja Bolsonara­ pred­laga kazensko ovadbo zaradi njegovega obravnavanja pandemije covida-19. Končno poročilo, ki ga je komisija po šestmesečni preiskavi odziva Bolsonarove vlade na pandemijo predstavila prejšnji teden, je podprlo sedem od enajstih članov komisije, med obtožbami so tudi zločini proti človečnosti in šarlatanstvo.

Bolsonaro ves čas vztraja, da »ni kriv za popolnoma nič«, da so obtožbe politično motivirane in da so oblasti »pravilno ukrepale od prve minute dalje«, a dejstvo je, da je v Braziliji od začetka pandemije za covidom-19 zbolelo več kot 22 milijonov ljudi, umrlo pa več kot 600.000 bolnikov, kar je drugi najvišji smrtni davek na svetu za Združenimi državami Amerike. V državi že dlje časa potekajo protesti proti predsednikovemu ravnanju.

V poročilu je zapisano, da Bolsonarova vlada načrtno ni poskušala omejiti širjenja koronavirusa, da bi s tem v državi dosegli čredno imunost. Obtožujejo ga tudi spodbujanja k zločinom, ponarejanja dokumentov, kršenja socialnih pravic, neskrbne porabe javnih sredstev in širjenja lažnih novic o koronavirusu. »Takšnega obnašanja ne moremo dopuščati,« so navedli v dokumentu, ki ga je podpisal podpredsednik komisije senatorjev Randolfe Rodrigues.

V Braziliji od začetka pandemije za covidom-19 zbolelo več kot 22 milijonov ljudi, umrlo pa več kot 600.000 bolnikov. FOTO: Michael Dantas/AFP

Onemogočiti dostop do družbenih omrežij

V javnosti je najbolj odmeval njihov poziv vrhovnemu sodišču in generalnemu tožilstvu, naj predsedniku onemogočita dostop do družbenih omrežij zaradi njegove nedavne objave o aidsu in cepivih proti covidu-19. Na svojem profilu je namreč v posnetku v živo omenil neobstoječa uradna poročila britanske vlade, po katerih naj bi se aids pri polno cepljenih ljudeh razvijal veliko hitreje od pričakovanega. Pri tem je ljudi pozval, naj si članek preberejo, vendar vira informacije ni navedel. Če bo sodišče upoštevalo ­njihov poziv, bo moral Bolsonaro izjavo javno umakniti na televiziji in pri tem ovreči vse povezave med cepljenjem proti koronavirusu in razvojem aidsa. V nasprotnem primeru bo plačal kazen v višini 50.000 realov (7700 evrov) za vsak dan neupoštevanja ukaza.

Kljub temu je malo verjetno, da bodo obtožbe padle na plodna tla. Komisija nima pooblastil za vložitev obtožb, prav tako ni veliko možnosti, da bosta generalni državni tožilec ali predsednik spodnjega doma, ki sta Bolsonarova zaveznika, uvedla kazenski postopek ali postopek ustavne obtožbe. Bi pa poročilo lahko dodatno vplivalo na nižanje podpore javnosti Bolsonaru. Po trenutnih rezultatih anket bi na volit­vah prihodnje leto lahko izgubil proti nekdanjemu levičarskemu predsedniku Luizu Ináciu Luli da Silvi.