Prekinitev sovražnosti za Tigraj pomeni preživetje

Predstavniki etiopske vlade in Osvobodilne fronte tigrajskega ljudstva (TPLF) so v sredo v Pretorii po dveh letih strahotne vojne pod patronatom Afriške unije podpisali sporazum o »permanentni prekinitvi sovražnosti«. Ta naj bi nemudoma prekinil vse sovražnosti in humanitarnim organizacijam omogočil dostop do celotne zvezne države Tigraj, ki je bila dve leti odrezana od sveta. To je povzročilo eno od najhujših humanitarnih katastrof našega časa.

»Danes se je za Etiopijo začel nov dan,« je po podpisu sporazuma v Južni Afriki dejal nekdanji nigerijski predsednik Olusegun Obasanjo, ki je kot posebni odposlanec Afriške unije za območje Afriškega roga dober teden dni vodil mirovna pogajanja.