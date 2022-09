Pričakovana trenja, ne pa tudi vojna z Brusljem

V nadaljevanju preberite:

To, da bo Italija, ustanovna članica in gospodarsko tretja najmočnejša država EU, dobila najbolj desničarsko vlado po drugi svetovni vojni, bo vneslo novo dinamiko v evropski politični prostor. A najverjetnejša premierka Giorgia Meloni si gotovo ne more privoščiti večjega spopada z Brusljem in partnerji v EU.

Dan po volitvah sta bili v bruseljskih razpravah in analizah volilnega razpleta očitni negotovost in zaskrbljenost. Zmagoslavje stranke z močnimi postfašističnimi koreninami in zaveznice Viktorja Orbána bi samo po sebi lahko bilo zlovešče znamenje. Tudi Matteo Salvini in njegova nacionalistična Liga sta stara znanca bruseljske politike. V največji skupini evropskega parlamenta, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), stavijo na najmanjšo članico prihodnjega vladajočega trojčka, Naprej, Italija. Prepričani so, da bo v koaliciji, kljub dediščini Silvia Berlusconija, zagotavljala zmerno politiko.