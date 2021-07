Priprave na četrti val novega koronavirusa

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so Nemci šele dobro začeli poletno dopustniško sezono, se vlada že pripravlja na pričakovani četrti val epidemije korona virusa. Do jeseni želijo doseči čim višjo precepljenost, a čredne imunosti jim, glede na to, da bi morali cepiti kar 90 odstotkov starejših od 60 let in 85 odstotkov starih med 12 in 59 let, bržčas ne bo uspelo doseči. Zato so se na eni strani pojavili pozivi k obveznemu cepljenju za določene poklicne skupine, nad drugi pa tudi k spremembam meril za ponovna zapiranja. Po novem naj bi večjo težo dajali hospitalizacijam.