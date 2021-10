Protestniki blokirali tržaško pristanišče

Za organizatorja današnjega protesta pred tržaškim pristaniščem velja tržaški odbor pristaniških delavcev CLPT (Coordinamento Lavori Portuali di Trieste), ki ga vodi Stefano Puzzer. Med tržaškimi pristaniškimi delavci je menda 40 odstotkov takih, ki nimajo tako imenovanega green passa, potrdila za izpolnjevanje pogoja PCT (cepljeni, preboleli, testirani). To covidno potrdilo je z današnjim dnem obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. V Italiji je sicer polno cepljenih več kot 80 odstotkov državljanov nad 12 let.

Po podatkih tržaškega Primorskega dnevnika se je pred pristaniščem, pri sedmem pomolu, ob šestih zjutraj do zdaj zbralo osem tisoč ljudi. Zeno D'Agostino, predsednik pristaniške uprave Vzhodnega Jadrana, pod katero spada tudi tržaško pristanišče, je, če bi se stavka nadaljevala do jutri, napovedal odstop. Tržaški prefekt Valerio Valenti je sicer dejal, da je sodelovanje pri blokadi pristanišča za nedoločen čas kaznivo dejanje.

»Gre za protest, ki bo trajal, dokler vlada ne bo ukinila green passa. Ne gre za blokado pristanišča, kdor želi priti delat, lahko pride. Gre le za miroljubno podporo svobodnemu odločanju,« je za dnevnik Il Piccolo povedal Puzzer. Sam obžaluje, da so nastale napetosti med delavci in D'Agostinom, vendar oni nimajo nič proti njemu. Obenem pa je spomnil, da so delavci podprli D'Agostina, ko mu je politika pretila z zamenjavo.

Proti uvedbi green passa so zadnje dni protestirali tudi drugi državljani širom po Italiji. V Trstu pa se je – po izgredih v Rimu – vzpostavilo novo žarišče, saj je na ulice v nedeljo prišlo 15.000 ljudi. Pridružile so se jim tudi številne druge sindikalne organizacije. Kot je v ponedeljek za Delo dejal Massimiliano Generutti, predstavnik sindikalne organizacije USB (Unione Sindacale di Base) iz Trsta, nasprotujejo ukrepom vlade Maria Draghija, saj green pass ne zagotavlja varnega delovnega mesta. Za to bi moral poskrbeti delodajalec s testiranjem zaposlenih. V naslednjih dneh so družbe, ki delujejo v pristanišču, zagotovile, da bodo zaposlenim priskrbele brezplačne teste. Odbora pristaniških delavcev to ni zadovoljilo in ni odpovedal današnjih protestov. Številni drugi sindikati pa so to sprejeli.

V Trstu so bile v zadnjih dneh tudi demonstracije proti fašizmu kot odgovor na nasilne proteste v Rimu, kjer so proteste izkoristili nasilneži z izkazovanjem fašistične simbolike in napadom na sindikalne organizacije. Fašističnemu pozdravu pa se niso izognili niti na nedeljskih tržaških protestih.