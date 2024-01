Prva letošnja razprava v varnostnem svetu o Ukrajini

Z velikim zanimanjem smo spremljali razprave varnostnega sveta o Ukrajini, a si ne moremo pomagati, da ne bi opazili ponavljajočo se naravo razprav v tej dvorani, je v New Yorku ocenil posebni predstavnik Slovenije v VS OZN Samuel Žbogar. »Zakaj? Ker se ni nič spremenilo! Ruska agresija proti Ukrajini, ki jo Slovenija najostreje obsoja, še naprej očitno krši ustanovno listino OZN, mednarodno pravo ter zakonodajo o mednarodnih človekovih pravicah in humanitarno pravo.«

Na prvem srečanju o Ukrajini v letošnjem letu so tudi nekateri drugi udeleženci poudarjali odgovornost varnostnega sveta za mir v vojni, ki je po novembrskih podatkih OZN zahtevala življenja deset tisoč civilistov, med njimi 560 otrok, njihovo število pa se hitro povečuje. Ena stalna članica varnostnega sveta napada članico OZN, so obsodile ZDA, Slovenija pa je skupaj s to državo, Francijo, Japonsko, Malto, Južno Korejo, Ukrajino in Združenim kraljestvom obsodila vojaško sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo v Ukrajini - med raketami na napadeno državo so zabeležili tudi severnokorejske.

Samuel Žbogar - MZZ 29.05.2023 Foto Blaz Samec

Veleposlanik Žbogar je v svojem nastopu opozoril, da se položaj v Ukrajini ne stabilizira, ampak nasprotno: število smrtnih žrtev se skrb zbujajoče povečuje, civilisti so še naprej tarča napadov. »Praznični čas ni prinesel miru, ampak uničevanje in smrt. Dokler so načela ustanovne listine OZN in mednarodnega prava poteptana, dokler civilisti trpijo, ni prostora za utrujenost. Agresijo moramo vedno znova označiti za to, kar je.«

Varnostni svet w obrambo ustanovne listine in miru ne sme ostati tiho, Slovenija bo še naprej neomajno podpirala suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. »Ko gre za mednarodno pravo, vključno z zakonodajo o mednarodnih človekovih pravic in humanitarno pravo, ni prostora za dvojne standarde, zakoni, ki veljajo.za Ukrajino, veljajo tudi za Gazo. Slovenija bo ta načela zahtevala za vse oborožene konflikte.«

OZN Foto Shutterstock Shutterstock

Ob enem največjih zračnih napadov na Ukrajince od začetka vojne je slovensko diplomat opozoril tudi na posledice za ukrajinsko civilno infrastrukturo, tudi jedrsko. Pred mesecem dni je največja jedrske elektrarna Evrope spet ostala brez električne energije. »Vprašanje jedrske varnosti v Ukrajini in v oboroženih konfliktih nasploh je za nas izjemnega pomena.« Žbogar je tudi poudaril, da ne smemo izgubiti upanja za mir. »Slovenija pozdravlja prizadevanja predsednika Zelenskega v okviru mirovne formule za Ukrajino.«

Varnostni svet je v sredo pozval tudi k takojšnjemu končanju napadov jemenskih hutijcev na ladje v Rdečem morju. Rusija, Kitajska, Mozambik in Alžirija so se vzdržale.