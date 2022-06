07.30 Putin je po vstopu v Nato izdal opozorilo Finski in Švedski

Vladimir Putin je izdal nova opozorila, da se bo Rusija odzvala enako, če bi Nato vzpostavil vojaško infrastrukturo na Finskem in Švedskem, potem ko sta se pridružili zavezništvu pod vodstvom ZDA, navaja Guardian. Ruske tiskovne agencije so citirale Putina, da ne more izključiti, da bi se v odnosih Moskve s Helsinki in Stockholmom zaradi njunega vstopa v Nato pojavile napetosti.

Ruski predsednik je na tiskovni konferenci v glavnem mestu Turkmenistana Ashgabatu povedal: »S Švedsko in Finsko nimamo težav kot z Ukrajino. Nimamo teritorialnih razlik. Če želita Finska in Švedska, se lahko pridružita. To je odvisno od njih.« Je pa opozoril, da »če bi bili tam razporejeni vojaški kontingenti in vojaška infrastruktura, bi se morali odzvati simetrično in vzpostaviti enake grožnje za tista ozemlja, kjer so se pojavile grožnje za nas. Rusija je Finsko in Švedsko večkrat posvarila pred vstopom v Nato, češ da bi jo »resne vojaške in politične posledice« prisilile, da »obnovi vojaško ravnovesje« s krepitvijo svoje obrambe v regiji Baltskega morja, vključno z uporabo jedrskega orožja.

07.00 Voditelji Nata Moskvo označili za največjo grožnjo varnosti in stabilnosti zaveznic

Voditelji Nata so napovedali nov »strateški koncept« kot odgovor na vojno Rusijo proti Ukrajini in Moskvo označili kot »največjo in neposredno grožnjo varnosti in stabilnosti zaveznic«, poroča Guardian. Nato je Švedsko in Finsko povabil, da postaneta članici vojaškega zavezništva, je razvidno iz sporočila, ki ga je objavil vrh Nata v Madridu. Voditelji so obljubili tudi nadaljnjo pomoč Kijevu in se dogovorili o svežnju podpore za posodobitev obrambnega sektorja države.

05.00 Ukrajinski Mariupolj z lastnim simfoničnim orkestrom

Mariupolj v Ukrajini bo od 1. julija bogatejši za plesni simfonični orkester, ki ga bo sestavljalo več kot 30 glasbenikov, je nedavno sporočil umetniški vodja Doneškega simfoničnega orkestra Aleksander Pareckij »Verjamem, da se bodo glasbeni dogodki v Mariupolju, takoj ko se bo življenje v mestu vrnilo v normalno stanje, kmalu nadaljevali« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Pareckij. Dodal je, da bo nov simfonični orkester v mestu krovno spadal pod Doneški simfonični orkester. Mariupoljsko dramsko gledališče pa naj bi po napovedih novo sezono začelo 10. septembra s predstavo po drami ruskega dramatika Antona Čehova.

00.30 Voditelji Nata ob koncu vrha še o južni soseščini

Voditelji držav članic zveze Nato bodo danes z razpravo o razmerah v južni soseščini zaključili tridnevno zasedanje v Madridu. Med drugim bodo govorili o boju proti terorizmu in prehranski krizi, ki jo povzroča ruska agresija na Ukrajino. Ta je sicer zaznamovala vrh Nata, ki je v sredo Rusijo označil za največjo grožnjo zaveznicam. Kot je že pred zasedanjem povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg, bodo voditelji zadnji dan vrha govorili grožnjah in izzivih za Nato, ki prihajajo z juga. Po njegovih besedah se bodo premierji in predsedniki držav članic, med njimi predsednik slovenske vlade Robert Golob, ponovno zavezali boju proti terorizmu.

Razpravljali bodo še o prehranski krizi, ki jo povzroča ruska invazija na Ukrajino, ter odzivu na vse večji vpliv Rusije in Kitajske na območju južno od zavezništva. Ruska invazija na Ukrajino ter vpliv Rusije in Kitajske so razprave na vrhu zaznamovale že v sredo. Voditelji so Moskvo označili za največjo in neposredno grožnjo zaveznicam v Natu. Napovedali so nadaljnjo pomoč Ukrajini ter okrepitev svoje obrambne in odvračalne drže. Obenem so Finsko in Švedsko povabili v zvezo.