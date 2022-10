Putin ni zavojevalec, ampak predvsem uničevalec

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina in Rusija obsedata ­domala vse nas, komentirajo ju mnogi, do obisti poznajo pa najbrž redki. V Franciji je ena od največjih poznavalk posovjetskih družb Marie Mendras, profesorica na prestižni pariški visoki šoli Sciences Po in raziskovalka v CNRS (Nacionalni center za znanstvene študije), ki je tudi avtorica knjige Russian Politics: The Paradox of a Weak State (Ruska politika: paradoks šibke države) ter številnih odmevnih analiz, objavljenih v francoskih in svetovnih revijah ter časopisju. V četrtek sva se pogovarjali v njenem kabinetu na Sciences Po.

V svetu nepreštevnih definicij je ključno opredeliti stvari pravilno. Kako točno definirati vojno, ki jo je Rusija 24. februarja začela v Ukrajini? Je to ruska vojna, rusko-ukrajinska, evropska, kar globalna, vojna za hegemonijo?

To je agresorska vojna Kremlja in ruske vojske proti ukrajinskemu narodu in državi. Nad Ukrajinci se znaša z najbolj okrutnimi metodami, zaradi česar je precej odgovornih ruskih civilistov in vojakov obtoženih vojnih zločinov. To nikakor ni rusko-ukrajinska vojna, kajti Ukrajinci niso niti za trenutek ogrozili Ruske federacije, nobenih vojaških enot niso poslali nadnjo. So pa Ukrajino in Ukrajince že 2014. okrutno in nezakonito zasedli ruski vojaki in upravitelji na Krimu ter v vzhodnih Doneški in Luganski oblasti. To niso bili proruski separatisti, ampak Rusi.