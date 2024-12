Putinov izziv na raketni dvoboj z Zahodom

V nadaljevanju preberite:

Že tradicionalno dolga je bila vsakoletna inventura dolgoletnega ruskega voditelja, ki po skoraj štirih urah in pol odgovarjanja na vprašanja sodržavljanov ter predstavnikov domačih in tujih medijev ni kazal niti trohice utrujenosti. Kot običajno je ljudstvo, ki je od 8. decembra do zaključka Putinovega nastopa ruskemu predsedniku poslalo skoraj 2,5 milijona vprašanj, najbolj zanimalo to, kako bo država rešila številne socialne, zdravstvene, demografske, infrastrukturne, izobraževalne in gospodarske težave. A letos je bilo zelo veliko vprašanj tudi o »posebni vojaški operaciji«, kakor v Moskvi uradno imenujejo vojno v Ukrajini.