Rdeči republikanski cunami se odmika

Še ena ameriška volilna noč, še eno razočaranje ameriških republikancev? Rdeči cunami, ki so ga pred vmesnimi volitvami za vse sedeže predstavniškega doma, 35 senatnih in 36 guvernerskih mest, napovedovale vse pomembnejše javnomnenjske raziskave, se umika. Republikanski voditelj predstavniškega doma Kevin McCarthy še vedno pričakuje prevlado svoje stranke v spodnjem domu ameriškega kongresa, v nekaterih tekmah, katerih večino so prej napovedovali republikancem, pa bo treba še počakati, da bodo preštete vse glasovnice. V ključni tekmi za pensilvanski senatni sedež je zmago že razglasil demokrat John Fetterman.

Pensilvanski demokratski kandidat za senat John Fetterman je kazal resne posledice možganske kapi, a je vendarle prevladal nad upokojenim srčnim kirurgom Mehmetom Ozom. FOTO: Angela Weiss/AFP

»Resnično ne gre za republikanski val, to je zagotovo,« je komentiral republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Republikanci so pozno zvečer še potrdili prepričljivo ponovno izvolitev floridskega guvernerja Rona DeSantisa ter zmago tamkajšnjega republikanskega senatorja Marca Rubia, nekaj ur kasneje pa tudi republikanskega kandidata za senatorski sedež Ohia J. D. Vancea. Opombe demokratske predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in celo predsednika Joeja Bidna o demokratskih prevladah pa nenadoma niso videti tako sprte z resničnostjo, kot se je opazovalcem zdelo še sinoči. V zgodnjih jutranjih urah na ameriški vzhodni obali in poznem večeru na zahodni marsikje še štejejo volilne lističe in republikancem se še kaže prevlada v predstavniškem domu, a si zdaj ob očitno zgrešenih napovedih lahkih zmag nihče več ne upa z gotovostjo nič napovedovati.

Že Fettermanova zmaga v Pensilvaniji bi okrepila demokratska upanja na ohranitev izenačenosti v zgornjem domu ameriškega kongresa, ki bi odločanja o pomembnih glasovanjih še naprej prepustila glasu demokratske podpredsednice Kamale Harris. Ključna tekma v Georgii med demokratskim senatorjem Raphaelom Warnockom in njegovim republikanskim izzivalcem Herschlom Walkerjem se bo morda odločala šele 6. januarja, senatni sedež v New Hampshiru je že zdaj ohranila demokratka Maggie Hassan.

Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je poudarjala svoje sposobnosti dobivanja volitev. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Medtem ko glasovnice v pomembnih nihajočih zveznih državah Arizoni in Nevadi še štejejo, republikanci pokopavajo upanja na velike večine. »Ko se boste jutri zbudili, bomo v večini in Nancy Pelosi bo v manjšini,« je pozno zvečer po vzhodnoameriškem času napovedoval republikanski voditelj v predstavniškem domu Kevin McCarthy, kalifornijska demokratka pa se v televizijskem intervjuju morda ni zaman hvalila s svojimi sposobnostmi dobivanja volitev. Temu dejstvu je pripisala celo brutalen napad s kladivom na njenega moža 28. oktobra v San Franciscu. Z Abigail Spanberger in Jennifer Wexton se je demokratom posrečilo ohraniti dva od treh sedežev Virginije v predstavniškem domu in sedež Rhode Islanda.

Razmerja ameriških političnih sil še niso jasna

Čeprav so se v ZDA že zaprla volišča na torkovih volitvah sredi predsedniškega mandata, še ni jasno, kakšno bo v prihodnje razmerje sil v predstavniškem domu in senatu. So pa že znani guvernerski izidi v več zveznih državah.

Glede na napovedi pred volitvami naj bi republikanci dobili večino v predstavniškem domu, kjer se je odločalo o vseh 435 sedežih, a dosedanji rezultati tega še ne potrjujejo. Doslej so imeli večino demokrati z 220 sedeži.

Republikanski guverner DeSantis z veliko prednostjo zmagal na Floridi

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis je prepričljivo prejel potrdilo volivcev za še en mandat v Tallahasseeju s tradicionalnim demokratskim volilnim okrajem Miami-Dade, ki je v njegovih rokah. Demokratski protikandidat Charlie Chris po poročanju STA ni imel pravih možnosti za zmago, a ne le zaradi napovedanih prednosti republikanskih politikov v vseh ZDA. 44-letni DeSantis se je v očeh prebivalcev 21,8-milijonske sončne države izkazal tako v ponovni izgradnji po uničujočih orkanih kot med pandemijo covida-19, zvezna država je tudi gospodarsko zelo uspešna.

Njegovo načelno stališče, da oblasti nimajo pravice ukazovati karanten in zapirati šol, je nagradilo množično priseljevanje iz demokratskih zveznih držav, kot sta New York in Kalifornija. Še en priseljeni Floridčan Donald Trump, zadnji republikanski predsednik ZDA z očitnimi ambicijami še enega potegovanja za Belo hišo, pa vse bolj priljubljenemu guvernerju daje vedeti, naj tudi čez dve leti ostane na Floridi.

Američani južnoameriškega rodu se pomikajo k republikancem

Zmaga guvernerja Rona DeSantisa in senatorja Marca Rubia na Floridi kaže tudi pomik Američanov južnoameriškega rodu k republikancem. Tradicionalno so volili za demokrate, a so se ti pod predsednikom Joejem Bidnom pomaknili na levo, sami so bolj tradicionalni, analizirajo politologi. Mnogi so v ZDA prišli tudi zaradi možnosti zaslužka s trdim delom in jih moti veliko demokratsko podeljevanje socialnih pravic.

Abbott zmagal v Teksasu

Tudi v Teksasu je glede na napovedi ameriških medijev zmagal dosedanji republikanski guverner Greg Abbott, za katerega bo to že tretji mandat na čelu države, poroča STA. Premagal je demokratskega izzivalca Beta O'Rourka. Tudi 64-letni Abbott se omenja kot republikanski kandidat za prihodnje predsedniške volitve.

V tekmi za guvernerja zvezne države New York, kjer se je napovedoval tesen izid, je zmagala dosedanja demokratska guvernerka Kathy Hochul, napovedujejo ameriški mediji. V Pensilvaniji pa naj bi demokrat Josh Shapiro v guvernerski tekmi premagal Douga Mastriana, privrženca nekdanjega predsednika Trumpa, ki je bil med udeleženci pohoda na kongres 6. januarja lani. V Kaliforniji je glede na napovedi ameriških medijev zmagal dosedanji demokratski guverner Gavin Newsom. V Georgii pa naj bi republikanec Brian Kemp v guvernerski tekmi premagal demokratsko izzivalko Stacey Abrams.

Demokratka Healey prva lezbična guvernerka

V zvezni državi Massachusetts so za guvernerko izvolili demokratko Mauro Healey, ki bo prva lezbična guvernerka kake ameriške zvezne države, poročajo tuje tiskovne agencije. Prepričljivo je premagala dosedanjega republikanskega guvernerja Geoffa Diehla. Tudi v Marylandu so demokrati republikancem odvzeli guvernerski položaj. Guverner bo postal Wes Moore, ki bo prvi temnopolti guverner te ameriške zvezne države. Arkansas pa bo dobil prvo žensko na guvernerskem položaju doslej. To naj bi postala nekdanja tiskovna predstavnica Bele hiše v času predsednika Donalda Trumpa Sarah Huckabee Sanders.

Demokrati republikancem odvzeli senatni sedež v Pensilvaniji

Ameriške televizije so demokrata Johna Fettermana razglasile za zmagovalca volitev v zvezni senat iz Pensilvanije, ker pomeni, da so demokrati poskrbeli za prvo in doslej edino presenečenje v tekmi za senatno večino na torkovih vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata. Fetterman je tako neuradno tesno premagal republikanca s podporo Donalda Trumpa Mehmeta Oza in bo v zveznem senatu prevzel sedež republikanca Pata Toomeyja, ki se odpravlja v pokoj.

Demokrati lahko še vedno izgubijo večino v senatu, kjer je trenutno razmerje moči 50 proti 50 z odločilnim glasom večine podpredsednice ZDA Kamale Harris. Odločilni bosta najprej tekmi v Arizoni in Nevadi, kjer lahko demokrata do konca štetja glasov izgubita ali zmagata.