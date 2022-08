Revolucija v mestu zastojev

V nadaljevanju preberite:

Mestne oblasti, v katerih imajo močan vpliv zeleni, želijo do konca desetlet­ja zmanjšati avtomobilski promet za četrtino. Prebivalcem, ki se odpovejo avtu, ponujajo premije za uporabo drugih oblik prevoza. Manjša belgijska mesta, kot sta, denimo, Brugge ali Leuven, so v primerjavi z Brusljem prava idila.

Nova prelomnica je bil 16. avgust, saj so v širšem središču mesta, ki ima glede na prometnice okoli njega obliko peterokotnika in ga zato imenujejo Pentagon, vpeljali dodatne omejitve za avtomobile. Počitniški čas, ko je vozil na cestah manj, naj bi olajšal prilagajanje novemu redu. Z načrtom, ki so ga kar po angleško poimenovali Good Move, dobra poteza, naj bi odvračali avtomobilski promet, ki ni nujen.