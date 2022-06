06.50 Rusi zavzeli večino Severodonecka, Azot ostaja pod ukrajinskim nadzorom

Ukrajinski branilci so se odločno borili za »vsak meter« Severodonecka, je dejal predsednik Volodimir Zelenski, medtem ko so ruske sile uničile most do drugega mesta čez reko in civilistom pustile le en izhod, poroča Reuters. Severodoneck je postal epicenter širše bitke za nadzor nad vzhodnim delom Ukrajine regija Donbas. Ruske sile so zavzele večino tega mesta, saj so uničile dele mesta v enem najbolj krvavih napadov, odkar je Kremelj sprožil svojo invazijo 24. februarja. »Ključni taktični cilj okupatorjev se ni spremenil: pritiskajo na Severodoneck, kjer potekajo hudi boji in to dobesedno za vsak meter zemlje,« je v nedeljo v svojem nočnem videonagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da ruska vojska poskuša namestiti rezerve v Donbas.

Zelenski je dejal, da podobe 12-letnika, ranjenega v ruskem napadu, zdaj ni noč izbrisati. »Je svetovni obraz Rusije. Prav takšna dejstva bodo poudarila način, kako Rusijo vidi svet,« je dejal. »Ne Peter Veliki, ne Lev Tolstoj, ampak otroci, ranjeni in ubiti v ruskih napadih,« je dejal Zelenski, in sicer v luči pripomb ruskega presednika Putina pretekli teden, ki je vojaški pohod Moskve primerjal z osvajanjem dežel ruskega cesarja Petra Velikega v 18. stoletju. Ukrajinske in ruske sile so se v nedeljo še vedno borile ulico za ulico v Severodonecku, pa je dejal guverner province Lugansk Sergij Gajdaj. Ruske sile so zavzele večino mesta, vendar ukrajinske čete še vedno nadzorujejo industrijsko območje in kemično tovarno Azot, kjer se skriva več sto civilistov. »Približno 500 civilistov ostaja na ozemlju Azota, od tega 40 otrok. Tu in tam vojska uspe koga evakuirati,« je dejal Gajdaj.