Rusija odgovorna za sestrelitev leta nad Ukrajino, v kateri je umrlo 289 ljudi

Agencija ZN za letalstvo (ICAO) je prvič v zgodovini odločala o sporu med državami članicami in razsodila, da je Rusija po mednarodnem letalskem pravu odgovorna za sestrelitev malezijskega potniškega letala Malaysia Airlines leta 2014 nad vzhodno Ukrajino leta 2014.

V nesreči je umrlo 298 ljudi, večinoma državljanov Nizozemske, Avstralije in Malezije. Z odločitvijo so izrazile zadovoljstvo Ukrajina, Avstralija in Nizozemska, ki si že dolgo prizadevajo za pravico. ICAO sicer nima izvršilne moči, a odločitev pomeni pomemben korak v mednarodnem prizadevanju za odgovornost Rusije.

Letalo je bilo sestreljeno z raketo buk, ki je bila pripeljana iz Rusije in izstreljena z območja pod nadzorom proruskih separatistov, poroča Reuters.

ICAO sicer nima izvršilnih pooblastil, vendar ima pomemben moralni vpliv in določa globalne standarde v letalstvu. FOTO: Dominique Faget/AFP

Odločitev ICAO je rezultat skupne tožbe Avstralije in Nizozemske, katerih državljani so bili med žrtvami. Obe državi sta z odločitvijo zadovoljni in jo imata za pomemben korak k pravičnosti in odgovornosti, zato sta pozvali Rusijo k sprejetju odgovornosti in začetku pogajanj o odškodninah.

Kljub temu Rusija še naprej zavrača svojo vpletenost v incident in kritizira sodne postopke kot politično motivirane. Leta 2022 je nizozemsko sodišče v odsotnosti obsodilo tri osebe zaradi njihove vloge pri sestrelitvi, vendar Rusija zavrača izročitev obsojencev.

Sorodniki žrtev so že dolgo pozivali k priznanju odgovornosti in pravičnosti. Nekateri zdaj zahtevajo, da se priznanje Rusije vključi v morebitne mirovne dogovore, saj menijo, da brez tega ni mogoče doseči trajnega miru.