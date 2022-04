Rusija v Mariupolju Ukrajini postavila nov ultimat za predajo

06.35 V Varnostnem svetu ZN ponovno pozivi Rusiji, naj konča vojno v Ukrajini

Varnostni svet Združenih narodov je v torek ponovno razpravljal o humanitarnem položaju v Ukrajini in ponovno so se vrstili pozivi Rusiji, naj konča to nesmiselno vojno, zaradi katere je iz države doslej pobegnilo že pet milijonov ljudi, sedem milijonov pa jih je razseljenih znotraj Ukrajine. Namestnica Visokega komisarja ZN za begunce Kelly Clements je po videopovezavi iz Madžarske, kamor se je zateklo pol milijona Ukrajincev, pozvala Varnostni svet, naj opravi svoje delo. »Noben kup odej, nobena vsota denarja, nobena količina zdravil ne bo ustavila smrti in uničevanja. Mi bomo še naprej dostavljali pomoč, vendar pa mora Varnostni svet opraviti svoje delo,« je dejala.

Varnostni svet svojega dela ne more opraviti, ker je Rusija, ki je edina, ki lahko konča vojno, stalna članica Varnostnega sveta s pravico do veta. Doslej je enkrat že blokirala poskus resolucije s pozivom k takojšnjemu umiku svojih sil. Generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Antonio Vitorino je opozoril, da bodo okrepljeni napadi na mesta v Ukrajini povzročili še več civilnih žrtev in beguncev. Tudi on je pozval Rusijo k prenehanju napadov, glede beguncev pa je med drugim opozoril države, ki jih sprejemajo, naj bodo pozorne na trgovino z ljudmi in spolno izkoriščanje. Irski zunanji minister Simon Coveney, ki je pred kratkim obiskal Ukrajino in Bučo, kjer so Rusi pobili več sto civilistov, je dejal, da pozna razliko med resnico in propagando. »To, kar sem videl, ni bila nobena propaganda,« je dejal in opisal več sto hiš in drugih objektov, ki so bili požgani, izropani, uničeni in polni krvavih sledov. Ruse je obtožil, da se požvižgajo na mednarodno humanitarno pravo in zaščito civilistov.

Žalovanje gospe, ki je vojni izugubila sodornika, v Irpinu. FOTO:Gleb Garanich/Reuters

06.20 Rusija v Mariupolju z novim ultimatom za predajo

Rusko obrambno ministrstvo je ukrajinskim borcem, ki se skrivajo v pristaniškem mestu Mariupolje, postavilo nov ultimat, piše Guardian. V današnji jutranji izjavi je rusko obrambno ministrstvo dejalo, da so njegove sile odprle humanitarni koridor iz jeklarne Azovstal »za umik ukrajinskih vojakov in militantov nacionalističnih formacij«, da bi ti »prostovoljno odložili orožje«, kot tudi za evakuacijo civilistov. »Od včeraj 22. ure nihče ni uporabljal tega koridorja,« so napisali z ministrstva. Rusija je dejala, da bo Ukrajini danes od 14. ure po moskovskem času (in 13. ure po našem času) zopet ponudila možnost, da se predajo in odložijo orožje.

06.10 Ukrajinski poveljnik v Mariupolju govoril o zadnjih dnevih, urah

Poveljnik ukrajinskih marincev, ki se borijo v zadnji trdnjavi v Mariupolju, je dejal, da se njegove sile »morda soočajo z našimi zadnjimi dnevi, če ne urami« in pozval k ekstrakciji v videosporočilu, objavljenem na njegovem facebook računu. »Sovražnik nas številčno presega deset proti ena,« je dejal Serhiy Volyna, medtem ko se je skrival v jeklarni Azovstal, obsežni tovarni s podzemnimi tuneli, kjer ukrajinske branilce stiskajo ruski borci. »Apeliramo in prosimo vse svetovne voditelje, da nam pomagajo,«je v videu povedal Volyna. »Prosimo jih, naj uporabijo postopek ekstrakcije (izgona) in nas odpeljejo na ozemlje tretje države.«

06.00 Mladi Etiopijci v pomoč ruski vojski?

Na ducate mladih Etiopijcev se zbira na ruskem veleposlaništvu v prestolnici Adis Abeba po govoricah, da so vojaki novačeni za boj v vojni v Ukrajini, kažejo števila poročila, ki jih povzema Guardian. Po poročanju Addas Standarda je bilo »na stotine etiopskih moških« opaženih v čakalni vrsti pred ruskim veleposlaništvom v prestolnici Adis Abeba, kar so opisali kot »očiten poskus včlanitve in pomoči ruski vojski pri njeni invaziji na Ukrajino«. Fotografije, ki krožijo po družbenih omrežjih, naj bi prikazale osamljeno vrsto upajočih rekrutov. Guardian ni mogel neodvisno preveriti pristnosti teh trditev. Tiskovna predstavnica veleposlaništva Maria Chernukhina je sicer dejala, da v Etiopiji ne izvajajo novačenja. »Na veleposlaništvu imamo veliko obiskovalcev, da bi izrazili podporo Rusiji,« je povedala za BBC.