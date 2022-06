Ruska propaganda pada na plodna tla

V nadaljevanju preberite:

Evropski in drugi zahodni politiki vztrajno ponavljajo, da je krivda za nastajajočo svetovno prehransko krizo v celoti posledica ruskega napada na Ukrajino, toda trditve Kremlja, da so zahodne sankcije – in ne Putinova vojna – primarni vzrok za blokado izvoza žita, so v državah v razvoju kljub vsemu padle na plodna tla. V članku več o tem,