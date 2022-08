Ruske sile kljub intenzivnim spopadom napredujejo na vzhodu Ukrajine

Ruska vojska še naprej krepi svojo ofenzivo na vzhodu Ukrajine in kljub intenzivnim spopadom dosega določen napredek, je danes v svojem poročilu o razmerah zapisal ukrajinski generalštab. Ruske sile naj bi napredovale na poti do mesta Zajcev, spopadi pa naj bi potekali tudi južno od mesta Bahmut.

Ruske sile so dosegle delni napredek in postopno prodirajo v smeri od mesta Horolivka do mesta Zajcev. Mesto Horolivka severno od Donecka je sicer že od leta 2014 pod nadzorom proruskih separatistov. Ukrajinski generalštab je poročal tudi o več spopadih zunaj regije Doneck in južno od mesta Bahmut, ki je del obrambnega zidu okoli zadnjega teritorija še vedno pod ukrajinskim nadzorom v celotnem Donbasu in vključuje mesti Slovjansk in Kramatorsk.

Medtem pa so britanski obveščevalci danes sporočili, da so torkove eksplozije na vojaškem letališču Saki na zahodu ukrajinskega polotoka Krim, v katerih je bilo uničenih ali poškodovanih vsaj osem letal, znatno oslabile pomorsko letalstvo ruske črnomorske flote.

»Izguba osmih bojnih letal sicer predstavlja majhen delež celotne flote letal, ki jih ima Rusija na voljo za podporo vojni, vendar pa je bilo letališče Saki v prvi vrsti uporabljeno kot baza za letala črnomorske flote ruske mornarice. Njihova izguba bo tako znatno oslabila letalstvo ruske črnomorske flote,« navaja njihovo poročilo.

Vzrok eksplozij ostaja nejasen, rusko obrambno ministrstvo pa vztraja, da Krim ni bil tarča napada, pač pa da je prišlo do eksplozij streliva zaradi neupoštevanja varnostnih pravil. Po navedbah Britancev naj bi bilo letališče kljub precejšnji poškodbi še vedno uporabno. Menijo tudi, da bo Rusija morala prilagodila svojo oceno varnosti Krima, ki ga je do zdaj opredeljevala kot varno zaledje.