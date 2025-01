Prelomno sodelovanje s skrajno desnico

V nadaljevanju preberite:

Kar je bilo napovedano, se je tudi zgodilo. Krščanskodemokratska CDU na čelu s predsednikom Friedrichom Merzem je danes s pomočjo glasov skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) spravila skozi parlament predloga o zaostritvi migracijske politike in notranje varnosti. Kancler Olaf Scholz je Merzevo potezo označil za prelom s konsenzom demokratičnih strank od ustanovitve demokratične Nemčije naprej, da ne bodo sodelovale z ekstremno desnico, in ga obtožil, da po volitvah cilja na črno-modro koalicijo z AfD. Vse skupaj se je zgodilo le nekaj ur zatem, ko so poslanci namenili razpravo spominu na žrtve holokavsta in 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz. V strankah Zeleni in SPD so bili ogorčeni, v AfD pa navdušeni.