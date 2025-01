AfD močno zaostrila politični program

Ta konec tedna je več nemških strank na kongresih potrjevalo volilne programe in kanclerske kandidate, tudi socialdemokratska SPD in krščanskodemokratska CDU, a najbolj razburljivo je bilo v Riesi na Saškem, kjer je potekal kongres skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Ne le zato, ker so kongres spremljali množični protesti, ampak tudi zato, ker je stranka močno zaostrila svoj politični program. AfD tako odkrito govori o reemigraciji, migrante bi že na mejah preusmerjali v pripor in vračali v tretje države, družino pa so definirali kot očeta, mater in otroke.

Zaradi množičnih protestov se je kongres stranke začel z okoli dveurno zamudo, saj so protestniki blokirali dostopne ceste. Kanclerska kandidatka Alice Weidel je protestnike označila za v rdeče prebarvane nacije. Protestov se je namreč udeležilo veliko članov in podpornikov skrajno leve Levice, ki so se po poročanju nemških medijev tudi zapletli v fizične obračune s policijo. V vsaj dveh primerih obstaja sum uporabe pretirane policijske sile in je bila uvedena preiskava. V več primerih pa potekajo postopki zaradi poškodovanja stvari.

Protestniki so v Riesi blokirali več cest, da bi tako preprečili delegatom AfD udeležbo na kongresu. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters

Pestro je bilo tudi na kongresu. Pomembno vlogo je znova odigral ameriški bogataš Elon Musk. Ta je namreč na svojem računu na omrežju x delil povezavo do spletne strani, na kateri je bilo mogoče kongres AfD spremljati v živo. Alice Weidel se mu je za to in dosedanjo podporo zahvalila v nagovoru delegatov. V govoru je med drugim ostro kritizirala krščanskodemokratsko CDU, češ da je prevarantska stranka. Če bo AfD prevzela oblast, bodo ukinili vse subvencije in druge programe za boj proti podnebnim spremembam ter porušili vse vetrne elektrarne, je obljubila kanclerska kandidatka.

Alice Weidel nima več družine

Volilni program so delegati z dopolnili spremenili oziroma, natančneje, radikalizirali na več mestih. Močno so na primer zaostrili pogoje za dostop do nadomestila za brezposelne za tujce, in sicer s petih na deset let redne zaposlitve. Prosilci za azil ne bi več prejemali denarnih sredstev, ampak le še pomoč v stvareh. Delegati so potrdili ponovno uvedbo vojaške obveznosti, spremenili pa so tudi besedilo programa, ki se nanaša na družinsko politiko. V prvotnem predlogu namreč ni bilo zapisano, da lahko družino sestavljajo le oče, mama in otroci. Sprejetje te spremembe je hudo shizofreno, saj Alice Weidel živi skupaj s partnerico, s katero skrbita za dva otroka.

AfD je v novi volilni program zapisala ozko definicijo družine, ki pod tem pojmom razume očeta, mamo in otroke. Slednje je hudo shizofreno, saj predsednica stranke Alice Weidel živi skupaj s partnerko, s katero imata tudi dva otroka. FOTO: Jens Schlueter/AFP

Tudi na kongresu CDU, kjer so med drugim potrjevali gospodarski program z naslovom Agenda 2030, je bil govor o zaostrovanju migracijske politike. V stranki so prepričani, da zmaga na volitvah ne bo pomenila nič, če ji ne bodo sledile korenite spremembe na vseh področjih. CDU tako vztraja pri kontroverznem predlogu o odvzemu državljanstva storilcem hujših kaznivih dejanj. Storilce kaznivih dejanj, ki nemškega državljanstva še nimajo, imajo pa dovoljenje za prebivanje, pa bi vračali v države izvora. V CDU se bojijo, da bi vztrajanje pri trenutni politiki še več ljudi pognalo v naročje AfD, ki bi tako lahko na naslednjih volitvah pridobila še višjo podporo. Pri tem opozarjajo na razmere v sosednji Avstriji, pa tudi v Italiji in Franciji.

»AfD? Ne, hvala,« piše na plakatu udeleženca protestov ta konec tedna v Riesi na Saškem. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

BSW bi lahko ostala pred parlamentom

Pestro je tudi v Zvezi Sahre Wagenknecht (BSW), kjer se morajo po začetnem zagonu bati za vstop v zvezni parlament. Znotraj stranke so se namreč močno sprli zaradi različnih pogledov na sodelovanje v koalicijah v dveh zveznih deželah, Brandenburgu in Turingiji, in zaradi načina, kako razširiti stranko. Nekateri člani predsednici Wagenknechtovi očitajo avtokratsko vodenje in močne omejitve pri tem, kdo sploh lahko postane član stranke. Zaradi notranjih zdrah, ki so očitne tudi navzven, je podpora stranki skopnela, trenutno je ravno na meji pet odstotkov, ki še omogoča vstop v zvezni parlament. Po letu dni od ustanovitve se je tako BSW znašla v prvi resni krizi.