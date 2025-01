Liberalci in hitlerji

V nadaljevanju preberite:

Vzporednice med razvojem dogodkov v Weimarski republiki in današnjimi političnimi pretresi v Avstriji in Nemčiji so zlovešče. Zmerne stranke niso več sposobne najti poti do kompromisov in podirajo požarne zidove do skrajne desnice, na katere so še včeraj prisegale. Hkrati se je znova oblikovala že videna koalicija populistov in skrajnih desničarjev s super bogataši, ki jih povezuje prezir do dejanske svobode, ki jo z regulativo in birokracijo zagotavlja država. Upor zoper razgradnjo demokracije je vse šibkejši. Tako kot Hiler na oblast ni prišel sam, bodo tudi novodobni hitlerji na oblast prišli z izdatno pomočjo zmernih sil.