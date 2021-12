Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz se umika iz politike, poročajo avstrijski mediji, sam pa je za danes sklical izjavo. Na čelu Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) naj bi ga nasledil notranji minister Karl Nehammer.

Prvi je o tem poročal časnik Kronen Zeitung na svoji spletni strani, informacijo pa so potrdili tudi v krogih blizu ÖVP. Kurz ima sicer za ob 11.30 napovedano izjavo. Nekdanji kancler je za Kronen Zeitung umik utemeljil z rojstvom svojega sina v soboto. Ko je videl otroka, »mu je kliknilo«, je poročal časnik.

Kurz je oktobra po korupcijskem škandalu in preiskavi odstopil s položaja kanclerja, kjer ga je nasledil dotedanji zunanji minister Alexander Schallenberg. V okviru škandala Kurza preiskujejo zaradi očitkov poneverbe in krivega pričanja. Gre predvsem za njegovo vlogo pri domnevnem kupovanju pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem.

Po odstopu s čela vlade se je Kurz vrnil v poslanske klopi, kjer je prevzel vodenje poslanske skupine ÖVP.