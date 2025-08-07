Širjenje požara na jugu Francije se je upočasnilo

V obsežnem požaru, ki od torka divja v departmaju Aude na jugu Francije in ki je zahteval tudi smrtno žrtev, je doslej zgorelo najmanj 16.000 hektarov površin, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Širjenje požara se je danes upočasnilo, saj se je veter nekoliko umiril, gasilci pa upajo, da ga bodo čez dan spravili pod nadzor.

V največjem požaru v Franciji v zadnjih 80 letih je doslej zgorelo najmanj 17.000 hektarov rastlinja in borovih gozdov, kar je območje, večje kot celotno mesto Pariz, je po poročanju spletnega portala FranceInfo dejal vodja gasilske enote Christophe Magny.

Požar, ki se je na goratem območju Corbieres zaradi suše in močnega vetra hitro razširil, je zahteval tudi smrtno žrtev, tri osebe pogrešajo, 13 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi dva civilista in enajst gasilcev.

Z ognjenimi zublji se bori več kot 2100 gasilcev. FOTO: Saboor Abdul/Reuters

Z ognjenimi zublji se bori več kot 2100 gasilcev in 500 vozil. Požar je prizadel petnajst občin, uničil ali poškodoval je 36 domov, zgorelo je približno 40 vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Od leta 1949 je to nedvomno požar, ki je uničil največje območje v Franciji,« je dejal francoski notranji minister Bruno Retailleau.

Zaradi ugodnejših vremenskih razmer se danes požar širi nekoliko počasneje, je potrdil Magny ter izrazil upanje, da bodo gasilci požar danes spravili pod nadzor.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo zagotovil, da so za pomoč pri gašenju požara »mobilizirani vsi viri države«. Območje je v sredo obiskal tudi francoski premier François Bayrou, ki je požar označil za »katastrofo brez primere«.

O požarih poročajo tudi iz Španije in Portugalske. Državi je zajel hud vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, ki se bo predvidoma nadaljeval še prihodnji teden.