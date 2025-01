Slovenija prek Melanie pošiljala sporočila Donaldu Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Ko je Donald Trump leta 2016 zmagal na predsedniških volitvah, medijska pozornost ni bila usmerjena le vanj. Nemalo zanimanja mednarodne javnosti je bila poleg nenadejanega prvega moža ZDA prav tako deležna Melania Trump, ki je šele druga v tujini rojena ameriška prva dama v zgodovini, in z njo Slovenija. A s Sevničanko naša država ni dobila le večje publicitete, bile so tudi situacije, ko je prenesla sporočilo slovenske vlade do republikanskega predsednika, je za Delo potrdil nekdanji premier Miro Cerar.