Melania Trump od knjige do dokumentarca

Nekdanja in v kratkem že v drugo prva dama Združenih držav Amerike, 54-letna Sevničanka Melania Trump, velja za eno najskrivnostnejših in, kar zadeva medijsko izpostavljenost, zadržanih svetovno znanih osebnosti. Zdaj pa je v javnosti odjeknilo, da Amazon drugega najbogatejšega Zemljana Jeffa Bezosa o soprogi prihajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa snema dokumentarni film.

Dokumentarec na Amazonovem Prime Videu naj bi bil na ogled letos in naj bi prinesel redek vpogled v življenje gotovo ene najpomembnejših oseb v življenju drugič izvoljenega predsednika najmočnejše države na svetu.

Ustvarjalci pravijo, da bodo več podrobnosti javnosti posredovali z napredovanjem snemanja vse do trenutka, ko bo izdelek nared za javno predvajanje. Z zgodbo Melanie Trump bo seveda razkril tudi marsikaj iz življenja zakoncev, torej tudi bodočega predsednika.

Skrivnostna Melania Trump se očitno počasi odpira svetu. Lanskega oktobra je izdala avtobiografijo, že več mesecev je najbolje prodajana knjiga na Amazonu, je pa tudi v prodajnem vrhu neleposlovnih knjig New York Timesa. Melanijina življenjska zgodba se torej s klasičnega papirja seli še na platformo pretočnih vsebin. In glede na to, da so knjigi očitali zelo plitev vpogled v življenje zakoncev Trump, je odločitev za dokumentarno razgaljanje toliko presenetljivejša.

Dokumentarec so začeli snemati tega decembra, takoj po tem, ko je Donald Trump v bitki za predsedniško mesto porazil Kamalo Harris. Na režiserski stol je sedel Brett Ratner, znan po filmih Rdeči zmaj, Ful gas, Možje X: Zadnji spopad, loteval pa se je tudi videospotov pevke Mariah Carey. Z letom 2017 se je umaknil iz javnosti, ob vrhuncu gibanja #jaztudi leta 2017 so ga spolnega nadlegovanja ali neprimernega vedenja obtožile številne igralke, med njimi Olivia Munn in Natasha Henstridge. Posledično je Warner Bros. prekinil sodelovanje z njim in njegovo produkcijsko hišo RatPac Entertainment.

Ne glede na to, koliko bo film razkril o Trumpovi soprogi, ima najverjetneje zagotovljen gledalski uspeh, mediji že zdaj ugibajo, da se bo Melania Trump po ustoličenju moža najverjetneje odpovedala življenju v Beli hiši, v času prihajajočega štiriletnega mandata naj bi večino časa preživela med New Yorkom in Palm Beachem na Floridi, prisotna pa naj bi bila na pomembnejših državniških dogodkih.

»Bila sem že v Beli hiši. Ko vstopiš, točno veš, kaj pričakovati,« je Melania Trump povedala med promocijo svoje knjige v intervjuju za Fox News lani.