Trump na steroidih bi bil izziv tudi za Slovenijo

Ameriška predsedniška tekma se preveša v končnico, razlika v podpori med demokratsko kandidatko Kamalo Harris in njenim republikanskim tekmecem Donaldom Trumpom pa je preveč tesna, da bi lahko na novembrskih volitvah v ZDA zanemarili možnost menjave oblasti. Nobena skrivnost ni, da se na ta scenarij pripravljajo tudi ameriške zaveznice, vključno s Slovenijo.

»Mislim, da nihče ni pripravljen na Trumpov povratek,« nam je nekaj več kot mesec dni pred predsedniškimi volitvami v ZDA, najbolj odmevnem in konsekventnem političnem dogodku letošnjega leta, pojasnil Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za mednarodne zadeve. Vsi pa se na to pripravljajo, ker se zavedajo, da na oblast ne bo prišel isti človek kot leta 2016, je prepričan Volk. »Novi Trump bo veliko bolj nepredvidljiv, veliko bolj protievropski in predvsem nekdo, ki mu ne bo mar za nobeno drugo stvar, razen za interese Amerike ... To bo Trump na steroidih.«

Sogovornikove besede odražajo pričakovanje večine evropskih zaveznic, da bi vrnitev nekdanjega republikanskega predsednika v Belo hišo najverjetneje postavila čezatlantske odnose pred novo veliko preizkušnjo.