»Šole naj kljub pandemiji covida-19 ostanejo odprte!«

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo in regionalni urad Unicefa za Evropo in Srednjo Azijo sta pozvala šole, naj sprejmejo ukrepe za zmanjšanje števila okužb z novim koronavirusom in kljub pandemiji ostanejo odprte. Milijoni otrok se ta teden vračajo v šolo, medtem ko se po Evropi širi zelo prenosljiva različica delta.



»Pandemija je povzročila najbolj katastrofalne motnje v izobraževanju v zgodovini. Zato je ključnega pomena, da se učenje v razredu neprekinjeno nadaljuje po vsej evropski regiji,« je sporočil regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge, ki je prav tako poudaril, da mora izobraževanje otrok v živo nemoteno potekati kljub pandemiji, saj je to izrednega pomena za duševno zdravje otrok in razvoj njihovih socialnih spretnosti.



Kluge je prav tako izpostavil, da je cepljenje proti novemu koronavirusu najboljša obrambna linija, ki bo zagotovila, da bo izobraževalni proces potekal po načrtih, zato WHO vse ljudi, ki se lahko cepijo, poziva, naj to storijo.



Učitelji in šolsko osebje bi morali biti med prednostnimi skupinami, ki jim je namenjeno cepljenje, sta prepričani organizaciji. Kot druge pomembne dejavnike za preprečevanje širjenja novega koronavirusa navajata tudi cepljenje starih od 12 let naprej, sploh tistih s pridruženimi boleznimi, ter izboljšanje šolskega okolja prek prezračevanja, manjših razredov, ohranjanja razdalje in rednega testiranja.

Še enega leta motenj si ne smemo privoščiti

»Pandemije ni konec. Vsi moramo odigrati svojo vlogo pri zagotavljanju, da šole ostanejo odprte po vsej regiji. Otroci in mladostniki ne smejo tvegati, da bi imeli še leto dni moteno učenje,« je sporočil namestnik regionalnega direktorja Unicefa za Evropo in Srednjo Azijo Philippe Cori, ki poudarja, da so bili otroci tihe žrtve pandemije, najbolj marginalizirani pa so utrpeli najhujše posledice.



WHO, Unicef in Unesco so potrdili sklop osmih strokovnih priporočil, ki jih je razvila evropska svetovalna skupina WHO za šolanje v času covida-19. Priporočila predlagajo, naj bodo šole med zadnjimi ustanovami, ki se bodo zaprle, in prve, ki se bodo ponovno odprle.



Svetovalna skupina prav tako poudarja, da je ključno vzpostaviti strategijo testiranja, zagotoviti učinkovite ukrepe za zmanjšanje tveganja, zaščititi duševno in socialno blaginjo otrok, zaščititi najranljivejše in marginalizirane otroke, izboljšati šolsko okolje, v odločanje vključiti otroke in mladostnike ter izvesti strategijo cepljenja, katere namen bo, da učenci ostanejo v šolah.

