Španija se bo pridružila tožbi proti Izraelu o genocidu

Španija se bo pridružila tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložila Južna Afrika, je danes sporočil španski zunanji minister José Manuel Albares. Dodal je, da je glavni cilj Španije končanje vojne v Gazi in uveljavitev rešitve dveh držav.

Španija je odločitev o pridružitvi tožbi sprejela po tem, ko je konec maja skupaj z Irsko in Norveško priznala Palestino.

Tožbo na ICJ je Južna Afrika vložila konec lanskega leta. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

ICJ je januarja Izraelu odredil sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev humanitarne pomoči v Gazi. Prav tako je odredil spoštovanje 2. člena konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida, ki med drugim prepoveduje ubijanje pripadnikov določene skupine in ustvarjanje razmer, katerih namen je povzročiti popolno ali delno uničenje skupine.

Po zahtevi Južne Afrike pa je konec maja sodišče sprejelo tudi odločitev, da mora Izrael nemudoma ustaviti vojaško ofenzivo v Rafi na jugu Gaze, česar Izrael doslej še ni storil.