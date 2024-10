Spopad pri McDonaldsu

»Vzel bom, karkoli mi bo dal!« so se goreči privrženci Donalda Trumpa postrojili v vrsto pred restavracijo McDonald's v bližini Filadelfije, kjer je republikanski predsedniški kandidat v nedeljo razdeljeval hitro hrano. Če zadnje raziskave javnega mnenja držijo, se najpomembnejša nihajoča zvezna država Pensilvanija nagiba k prejšnjemu republikanskemu predsedniku, z njo pa tudi nekatere druge.

Trump je skupaj z ocvrtimi krompirčki serviral očitke o laganju njegove demokratske nasprotnice Kamale Harris, da je nekoč delala v restavraciji McDonald's. Z modro-rumenim predpasnikom čez značilno rdečo kravato je razveselil številne privržence v zvezni državi, ki je utrpela gigantski umik industrije v minulih desetletjih in celo stoletju, najprej v manj regulirane zvezne države južnih ZDA in nato na Kitajsko ter drugam v Azijo. »Commander-in-beef«, kot so z besedno igro označili nekdanjega vrhovnega poveljnika, za to krivi vstop Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo pod demokratskim predsednikom Billom Clintonom in njegovimi nasledniki.

Trump v pensilvanskem Lancastru. Foto: Charly Triballeau/Afp

»Poglejte, kako srečni so!« je s prstom pokazal na navdušene privržence. »Srečni so, ker hočejo upanje!« Po petnajstih minutah je nekdanji predsednik, ki so ga v soboto na zborovanju za zahodu Pensilvanije javno podprli lokalni jeklarski delavci, sklenil, da je delal petnajst minut dlje od Kamale. Demokratska podpredsednica, je svojim privržencem želela pokazati, da prihaja iz tako imenovanega srednjega razreda, pa čeprav je hčerka univerzitetnih profesorjev.

Na pogrebnih slovesnosti za demokratsko ikono Ethel Kennedy je celo prejšnji demokratski predsednik Barack Obama sedanjemu Joeju Bidnu priznal, da je Kamala Harris šibkejša od njega. Tako je vsaj časopisu New York Post razbral gluhi strokovnjak, a je Obama po teh interpretacijah tudi dodal, da imajo še čas. Kamala Harris ga hoče izkoristiti do zadnjega. V nedeljo je svoj šestdeseti rojstni dan proslavljala na predvolilnih zborovanjih ter vsekakor kazala več energije od prejšnjega demokratskega predsedniškega kandidata Bidna.

Demokratski predsedniški kandidatki Kamali Harris je za rojstni dan zapel Stevie Wonder. Foto: Elijah Nouvelage/Reuters

Ni pa še jasno, ali bo to zadostovalo za spopad s Trumpom, ki je na svojem pensilvanskem zborovanju udeležencem ponovno zastavil usodno vprašanje, ali živijo bolje kot pred štirimi leti. V odgovor je dobil gromki »ne«. Zato pa je Kamali Harris v Georgiji za rojstni dan zapel sam Stevie Wonder, demokratska predsedniška kandidatka pa je z govorom o pomembnosti prijaznosti namigovala na pogosto nesramnega republikanskega nasprotnika.

Z obiskom v atlantskih cerkvah za temnopolte Američane je klicala k volitvam za demokrate, potem ko se po raziskavah javnega mnenja k Trumpu obrača tudi del temnopoltega delavskega razreda ter še posebej moških med njimi. »Veliko je na kocki!« je pozivala. V globoko razdeljenih ZDA se v primeru zmage ene ali druge velike politične stranke bojijo zanikanj rezultatov volitev in celo nemirov med poraženci.