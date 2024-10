Trump napoveduje nove trgovinske vojne

V nadaljevanju preberite:

Trump meni, da so evropske carine na ameriški izvoz avtomobilov in kmetijskih izdelkov eden glavnih razlogov za velik ameriški trgovinski primanjkljaj. Se ZDA in Evropi obetajo obrnjene »piščančje vojne«, ki so zaznamovale šestdeseta leta minulega stoletja? Te so se začele z evropskim nasprotovanjem ameriški industrijski proizvodnji perutnine ter končale z višjimi evropskimi davki na ameriške avtomobile ter višjimi ameriškimi na poltovornjake. Spopad se že bije tudi za tako imenovano zeleno tehnologijo in se bo še bolj na področju umetne inteligence, vesoljske tehnologije in drugega. Robustna razprava na področjih, na katerih zdaj zaostaja, bo morda koristila tudi Evropi.