Srbska opozicija zaradi domnevnih nepravilnosti vložila kazensko ovadbo

Podpredsednik srbske Demokratske stranke Miodrag Gavrilović je v petek vložil kazensko ovadbo na višje državno tožilstvo proti beograjskim mestnim oblastem zaradi nepravilnosti na decembrskih volitvah. Ovadba po njegovih besedah vsebuje 120 dokazov o manipulaciji z volilnim imenikom.

Gavrilović je kazensko ovadbo vložil proti nekaterim zaposlenim na beograjski mestni upravi in predstavnikom ministrstva za notranje zadeve zaradi suma, da so na predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah 17. decembra storili več kaznivih dejanj, povezanih z volilnim imenikom.

Zaposleni na beograjski mestni upravi so po navedbah iz obtožnice ravnali v nasprotju z zakoni o enotnem volilnem imeniku, prebivališču in stalnem bivališču državljanov. Obtožnica jim očita sestavo netočnih volilnih imenikov, ponarejanje uradnih listin, zlorabo uradnega položaja in nevestno delo v službi, poroča Beta.

Demokratska stranka je del vodilne opozicijske koalicije Srbija proti nasilju (SPN), ki vladajočo Srbsko napredno stranko (SNS) obtožuje volilne kraje in zahteva nove volitve.

Po navedbah opozicije je oblast vplivala na volilne rezultate prek t. i. fantomskih volivcev oziroma s fiktivnim prijavljanjem državljanov iz drugih mest v Srbiji in tujine na naslove v Beogradu, ki naj bi jih nato organizirano vodili na volišča.

SNS srbskega predsednika Aleksandra Vučića je po podatkih državne volilne komisije na podlagi vseh preštetih glasov na predčasnih parlamentarnih volitvah osvojila 46,75 odstotka glasov, kar ji zagotavlja absolutno večino v parlamentu. Lista SPN, ki jo sestavljajo levo-liberalne in sredinske stranke, je osvojila 23,66 odstotka glasov.

Oblast na čelu s SNS vse obtožbe o domnevni volilni kraji zavrača. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Poleg predčasnih parlamentarnih volitev so 17. decembra potekale tudi lokalne volitve v številnih občinah in mestih ter pokrajinske volitve v Vojvodini. SNS je zmagala na vseh ravneh, tudi na lokalnih volitvah v Beogradu.

O številnih nepravilnostih, med drugim o skupinskem glasovanju, kršitvah tajnosti glasovanja in t. i. fantomskih volivcih, so poročali tudi tuji in domači opazovalci. Opozicija zato zahteva razveljavitev volitev, v Beogradu pa so decembra potekali tudi množični protesti, na katerih so udeleženci pozivali k ponovitvi volitev na vseh ravneh.

Protesti opozicije so se začeli takoj po končanih volitvah 17. decembra in potekali do 30. decembra, nadaljevali pa se bodo v torek pred sedežem državne volilne komisije v Beogradu.

Oblast na čelu s SNS vse obtožbe o domnevni volilni kraji zavrača, Vučić pa je napovedal, da ne bo popustil zahtevam protestnikov.