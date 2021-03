Srečanje, kjer po dolgem času v ospredju ni bila pandemija

»Današnji obisk je bil prvi po dolgem nizu srečanj, kjer ni bilo govora o krizi covida-19, ampak izzivih, ki so pred državama in Evropsko unijo,« je ob sprejemu španske zunanje ministricedejal vodja slovenske diplomacije. Čeprav pandemija še vedno narekuje vsebino debat, se kot pravi, v diplomatske pogovore vračajo temeljna zunanjepolitična vprašanja.Arancha González Laya je ob svojem prvem uradnem obisku v Ljubljani tako izrazila podporo slovenskemu predsedovanju svetu EU, ki ga bo država od Portugalske prevzela prvega julija letos. »Španija bo sodelovala s Slovenijo, da bo njeno predsedovanje kar se da uspešno,« je dejala. Madrid je naklonjen prednostnim nalogom, ki si jih za svoj drugi mandat na čelu te institucije izbrala slovenska vlada, med katerimi je španska zunanja ministrica omenila predvsem odpornost na zdravstvenem in tehnološkem področju.Ob tem je izrazila upanje, da bo med slovenskim predsedstvom prišlo tudi do napredka glede evropskega načrta za obnovo in oživitve gospodarstva po zdravstveni krizi. Glede konference o prihodnosti Evrope, ki se bo začela 9. maja, in v kateri je pomembna vloga rezervirana tudi za Slovenijo, pa je Arancha González Laya izpostavila, da se Španija zavzema predvsem za Unijo, ki bi bila s strateškega vidika bolj avtonomna. Za razliko od Francije, ki naj bi imela zadržke zaradi slovenskega približevanja Madžarski in Poljski , Španija pozdravlja vključitev Slovenije v neformalno pobudo sedmih mediteranskih držav članic EU. »Pričakujemo, da bomo medse kmalu sprejeli Slovenijo in da bo MED7 postala MED8,« je dejala ministrica.V nadaljevanju se bo Arancha González Laya srečala še s predsednikom vladepredsednikom države