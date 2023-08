Številka dve je umrl, ker je želel postati številka ena

V nadaljevanju preberite:

Jevgenij Prigožin je svojo »kariero« začel kot ulični kriminalec. Kot osemnajstletnik je s prijatelji ropal po ulicah Sankt Peterburga. V trdih sovjetskih časih Leonida Brežnjeva je bil obsojen na trinajst let zapora. Za zapahi, kjer se je utrdil in si ustvaril pomembne povezave za prihodnost, je preživel devet let. Izpuščen je bil tik pred razpadom Sovjetske zveze in – komunizma. Na ruskih ulicah je začel sooblikovati divji, nasilni kapitalizem, ki je z vladavino oligarhov kmalu postal uradna ruska politika. Skupaj s podivjano doktrino je divjal do svojega zadnjega dne.

Ker je hotel iz drugega mesta prilesti na prvo, nedotakljivo, je bil sklaten na trdna tla. Dobesedno.