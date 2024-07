Število smrtnih žrtev plazu v Etiopiji naraslo na 257, lahko bi doseglo 500

Predstavniki Združenih narodov so danes opozorili, da bi lahko bilo število smrtnih žrtev zemeljskega plazu v Etiopiji, ki se je sprožil v ponedeljek, tudi do dvakrat višje od trenutno potrjenega števila smrti. Po najnovejših podatkih je zaradi plazu v kraju Gofa umrlo najmanj 257 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (OCHA) navaja, da so morali reševalci zaradi možnosti nadaljnjega proženja plazov evakuirati več kot 15.000 ljudi, vključno z več kot tisoč otroki.

Po navedbah AFP, ki se sklicuje na lokalne oblasti, je večina ljudi umrla, ko so želeli pomagati zasutim v prvem proženju plazu, a se je plaz nato sprožil še enkrat. FOTO: Michele Spatari/AFP

Prve pošiljke pomoči so že prispele

Na odročno in težko dostopno območje, ki ga je po težkem deževju prizadel obsežen zemeljski plaz, so prispele prve pošiljke pomoči, vključno s štirimi tovornjaki medicinskih pripomočkov etiopskega Rdečega križa.

Ena od fotografij, objavljenih na družbenih omrežjih, prikazuje nekaj deset moških, ki zrejo v grušč, v katerem so vidne človeške okončine. Število pogrešanih sicer ni znano.

Gofa, kjer se je sprožil plaz, je od prestolnice Adis Abeba oddaljena približno 450 kilometrov. FOTO: Michele Spatari/AFP

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je prizadetim zaradi zemeljskega plazu izrazil sožalje. »Združeni narodi in partnerice tesno sodelujejo z etiopsko vlado in poskušajo zajeziti humanitarno katastrofo in natančneje določiti, koliko škode je plaz povzročil, da lahko ocenijo tudi humanitarne potrebe lokalnega prebivalstva,« je navedlo tiskovno predstavništvo generalnega sekretarja.

Gofa, kjer se je sprožil plaz, je od prestolnice Adis Abeba oddaljena približno 450 kilometrov. Z avtom pot traja okoli deset ur. Gre za precej gorato in podeželsko območje, plazovi pa so pogosti. Med drugim je leta 2016 v Wolaiti umrlo 41 ljudi.

Etiopija, s približno 120 milijoni ljudi druga v Afriki po številu prebivalcev, je zelo ranljiva za naravne nesreče, vključno s poplavami in sušo. Tokratni plaz je menda eden najbolj smrtonosnih v državi, še poroča AFP.