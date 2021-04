Sto dni in šest tisoč milijard dolarjev

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsedniki vseh političnih barv so se v minulih štirih desetletjih strinjali z omejitvami posegov vlade v gospodarstvo in življenje državljanov, demokratski Joe Biden pa se je dediščine republikanskega Ronalda Reagana lotil s 6000-milijardnim eksplozivom. Demokratska stranka se podaja v boj za ameriškega delavca, ki jim je v minulih štirih letih že resno uhajal na nasproten politični pol, tega pa ne počne s konservativnimi recepti nizkih davkov in zmanjševanja regulacij, temveč s poudarjanjem sindikalnega organiziranja in večje obdavčitve bogatih.