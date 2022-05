Strogi ukrepi proti orožju v zasebnih rokah

V ZDA zaradi strelnega orožja v napačnih rokah umirajo otroci, ukrepanje pa napoveduje – Kanada. Predsednik vlade Justin Trudeau se bo zavzel za »zamrznitev« orožja v zasebni lasti in konec prodajanja, kupovanja in uvažanja novega, primerno zakonodajo naj bi sprejeli jeseni. Tudi v sosednjih ZDA, kjer je pretresel poboj devetnajstih otrok in njihovih učiteljic v osnovni šoli teksaškega Uvaldeja, demokratski predsednik Joe Biden ne vidi nobenega razloga za zasebno lastništvo ubijalskega orožja, a ima bolj zvezane roke.

18-letni Salvador Ramos. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Kanada ima že zdaj veliko strožje pogoje za lastništvo strelnega orožja od ZDA, že pred nekaj leti je prepovedala velik del avtomatskih in polavtomatskih pušk. Zagovorniki pravice do orožja so protestirali pred parlamentom v Ottawi z vprašanjem na panojih, zakaj bi morali državljani, ki spoštujejo zakon, plačevati za zločince. Večina državljanov pa ima raje varnost v šolah in na drugih javnih mestih. V sosednjih ZDA so izračunali, da je v dobrih dveh desetletjih po uboju dvanajstih otrok in učitelja v srednji šoli Columbine v bližini Denverja okrog 300.000 ameriških otrok sedelo v šolah, v katerih so divjali množični morilci. Salvador Ramos iz teksaškega Uvaldeja je samo zadnji od njih.

Ameriški demokratski predsednik Joe Biden bi rad omejil pravico do orožja, a za to potrebuje sodelovanje republikancev FOTO: Joshua Roberts/Reuters

A imajo v ZDA pravico do orožja zapisano v drugi amandma ustave, in medtem ko starši žrtev in drugih šele upajo na spremembe, je pozornost usmerjena k šolskim psihologom in družbenim medijem. V večini mladi morilci običajno nimajo kazenskega dosjeja, ki bi jim otežil nakupe orožja, zelo pogosto pa svoja dejanja napovedujejo sošolcem in virtualnim znancem.