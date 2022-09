Svarila Rusiji na newyorškem sedežu OZN

V nadaljevanju preberite:

V znamenju najhujše vojne v Evropi po drugi svetovni bo ta teden v New Yorku potekala splošna razprava generalne skupščine OZN. Ameriški predsednik Joe Biden je ruski napadalki v primeru uporabe taktičnega jedrskega in kemičnega orožja že zagrozil s »posledičnim« odgovorom, njegova veleposlanica zaradi invazije Ukrajine vidi krizo zaupanja v OZN. Splošna razprava, v kateri bosta sodelovala tudi slovenski predsednik Borut Pahor in zunanja ministrica Tanja Fajon, bo spet potekala v živo in ne prek videopovezav kot v prvih dveh letih pandemije.