Švica v letošnji smučarski sezoni stavi na mlade turiste

Pred prihajajočo zimsko sezono se švicarski turizem moči osredotoča na zagotavljanje železniških povezav, s katerimi bi radi privabili predvsem mlade evropske dopustnike, so ta teden sporočili iz državne agencije za turizem. Kot so opozorili, letošnja smučarska sezona ne bo minila brez izzivov, med temi so tudi visoki stroški energije. V državni agenciji Switzerland Tourism so prepričani, da bodo ljubitelje zimskih športov v dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih pripeljali s ciljno usmerjenimi ponudbami, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. »Poudarek je na potovanjih z vlakom iz različnih evropskih mest,« so pojasnili in takšno obliko potovanj označili za »najbolj trajnosten način prevoza do smučišč«.

Letošnjo poletno sezono se je švicarski turizem zaradi odprav omejitev zaradi covida-19 začel pobirati. Število hotelskih nočitev od letošnjega januarja do oktobra je bilo sicer še vedno za šest odstotkov nižje v primerjavi s predpandemičnim obdobjem.