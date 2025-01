Svobodnjaki korak bližje vzponu na oblast

Potem ko so v Avstriji propadla koalicijska pogajanja med ljudsko stranko (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ), se bo avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen jutri sestal s prvakom svobodnjaške stranke (FPÖ) Herbertom Kicklom in z njim raziskal možnosti za oblikovanje prve vlade po letu 1945, ki bi jo vodila skrajna desnica.

Kot je Avstrijcem danes sporočil Van der Bellen, so se možnosti za takšen razplet povečale zaradi novih okoliščin. »Glasovi v ljudski stranki, ki izključujejo sodelovanje s FPÖ pod vodstvom Herberta Kickla, so precej potihnili. To pomeni, da se morda odpira nova pot [do oblikovanja koalicije],« je pojasnil Van der Bellen, ki se je s Kicklom konec tedna slišal tudi po telefonu.

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se bo jutri sestal s prvakom svobodnjaške stranke (FPÖ) Herbertom Kicklom in z njim raziskal možnosti za oblikovanje prve vlade po letu 1945, na čelu katere bi bila skrajna desnica. FOTO: Alex Halada/AFP

Na čelu avstrijske desnosredinske stranke je Karla Nehammerja zamenjal njen dosedanji generalni sekretar Christian Stocker, ki očitno nima več zadržkov do sodelovanja z zmagovalci volitev. Foto Roland Schlager Afp

Avstrijski predsednik je po septembrskih parlamentarnih volitvah, na katerih so svobodnjaki dosegli prvo zmago v zgodovini, mandat za oblikovanje vlade podelil dosedanjemu kanclerjuiz ljudske stranke, potem ko je ocenil, da vodja svobodnjakov zaradi pomanjkanja strank, ki bi bile pripravljene sodelovati s skrajno desnico, ni sposoben oblikovati vlade.

Nehammer, ki je vodil vlado od leta 2021, je konec tedna po propadu koalicijskih pogajanj med ljudsko stranko, socialdemokrati in liberalno stranko Neos napovedal odstop s položaja kanclerja. Po njegovih besedah nadaljevanje pogajanj ni bilo mogoče zaradi razhajanj o glavnih prioritetah.

Na čelu avstrijske desnosredinske stranke ga je zamenjal njen dosedanji generalni sekretar Christian Stocker, ki v nasprotju z Nehammerjem očitno nima več zadržkov do sodelovanja z zmagovalci volitev. Danes je izrazil pričakovanje, da bo vodja svobodnjakov Kickl od predsednika Van der Bellna prejel mandat za oblikovanje vlade in potrdil zanimanje svoje stranke za sodelovanje s skrajno desnico. »Če bomo povabljeni k pogajanjem, bomo povabilo sprejeli,« je napovedal začasni vodja ÖVP, rekoč, da država čim prej potrebuje stabilno vlado.

Priljubljenost svobodnjakov se veča od volitev

Alternativa morebitnim pogajanjem med FPÖ in ÖVP bi bile predčasne volitve, na katerih bi svobodnjaki po vsej verjetnosti zmagali še bolj prepričljivo kot septembra. Sodeč po javnomnenjskih raziskavah, je njihova priljubljenost od takrat samo še naraščala.

FPÖ je bila nazadnje v vladi z ÖVP med letoma 2017 in 2019, njuno sodelovanje se je končalo po izbruhu afere Ibiza. FOTO: REUTERS/Lisa Leutner

V zapisu, ki so ga svobodnjaki včeraj delili na družabnem omrežju x, je njihov prvak znova obsodil poskuse oblikovanja vlade brez zmagovalcev septembrskih volitev, hkrati pa vztrajal, da je FPÖ trenutno edina stabilna sila med avstrijskimi strankami.

FPÖ je bila nazadnje v vladi z ÖVP med letoma 2017 in 2019, njuno sodelovanje se je končalo po izbruhu afere Ibiza, ki je odnesla tudi takratnega voditelja svobodnjakov Heinz-Christiana Stracheja.

Če bodo predvidena koalicijska pogajanja uspešna, se Avstriji obeta prva vlada v zgodovini, v kateri bo igrala glavno vlogo stranka, ki jo je v petdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil nekdanji član nacistične SS. Svobodnjake danes zaznamujejo predvsem ostri pogledi na migracije, evroskepticizem, pa tudi očitki o naklonjenosti Rusiji.