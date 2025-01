Romana Lesjak: Nisem si predstavljala, da nam bo uspelo sanirati toliko škode

V nadaljevanju preberite:

Med dogovarjanjem za pogovor smo jo ujeli v domu starostnikov v Črnečah, tisti dan pa je obiskala še stanovalce doma v Ravnah na Koroškem, kar naredi večkrat na leto ob praznikih. Delova osebnost leta 2023, naj prostovoljka v javni upravi in seveda županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je tako rekoč ves čas na terenu in med občani. Lani jo je zaposlovala predvsem sanacija razdejanja, ki so ga za sabo pustile poplave avgusta 2023. Pravi, da so opravili veliko dela, da pa jih kar nekaj nalog še čaka tudi v novem letu.

»Zdaj odpravljamo posledice predlanskih poplav, v sklopu tega pa tudi lansko škodo, saj so bile poplavljene iste hiše kot leta 2023. Sanacijo smo začeli takoj, tako da smo ogromno dela že opravili, ker nismo čakali na odločitve države. Z ministrstvom za naravne vire imamo podpisane vse pogodbe in odobrena vsa sredstva za obnovo, konec leta smo od države prejeli 5,8 milijona evrov za lani opravljena dela. Lahko rečem, da so bili naši izvajalci glede tega kar prizanesljivi do nas,« je povedala Romana Lesjak.