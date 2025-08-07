Svojci talcev izpluli proti Gazi s sporočili upanja

Svojci talcev, ki jih palestinsko islamistično gibanje Hamas zadržuje na območju Gaze, so danes z več čolni odpluli iz izraelskega mesta Aškelon, da bi se približali enklavi in svojim ljubljenim poslali sporočila podpore ter opozorili na njihovo trpljenje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Več kot 20 ljudi se je vkrcalo na čolne, nosili so rumene zastave in plakate s podobami talcev, medtem ko so vzklikali njihova imena. Proti obali Gaze so odpluli, da bi se čim bolj približali ugrabljenim, je na družbenem omrežju X zapisal Forum družin talcev in pogrešanih.

Sorodniki izraelskih talcev so odpluli proti Gazi, organizatorji pa so dejali, da upajo, da se bodo čim bolj približali svojim najdražjim. FOTO: Jack Guez/AFP

Sorodniki talcev bodo do točke v bližini zaprtega palestinskega ozemlja potovali približno dve uri, je poročal izraelski portal Ynet. Od tam nameravajo svojim družinskim članom zaklicati sporočila upanja.

Hamas je pred dnevi objavil videoposnetke dveh močno podhranjenih in izčrpanih izraelskih talcev, kar je še povečalo zaskrbljenost glede razmer, v katerih zadržuje talce.

Svojci zajetih talcev so bili ob izplutju kritični do načrtov izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki naj bi ga danes potrdil varnostni kabinet in po katerem naj bi izraelska vojska v celoti prevzela nadzor nad Gazo. To bi namreč po njihovem prepričanju ogrozilo življenja talcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od 251 ljudi, ki jih je 7. oktobra 2023 ugrabil Hamas, naj bi bilo v Gazi še vedno 50 talcev, med njimi naj bi bilo živih še približno 20.