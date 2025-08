Po objavi posnetkov: varnostni svet ZN na seji o položaju talcev v Gazi

Varnostni svet ZN se bo v torek sestal na izredni seji o težkem položaju talcev, ki jih v Gazi zadržuje gibanje Hamas, je po objavi videoposnetkov dveh močno podhranjenih in izčrpanih izraelskih talcev v nedeljo sporočil izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon. Medtem se še naprej vrstijo obsodbe ravnanja Hamasa z zajetimi talci.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v nedeljo videoposnetke, ki sta jih v zadnjih dneh objavila palestinsko islamistično gibanje Hamas in Islamski džihad in na katerih sta prikazana izčrpana in podhranjena izraelska talca, označila za grozljive.

Kallasova: Vse talce je treba takoj izpustiti

»Podobe izraelskih talcev so grozljive in razkrivajo barbarstvo Hamasa. Vse talce je treba takoj in brezpogojno izpustiti,« je med drugim zapisala na družbenem omrežju X.

Videoposnetke sta obsodili tudi Francija in Nemčija. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da objava kaže na »nečlovečnost brez meja« in »skrajno krutost« Hamasa. »Absolutna prednostna naloga Francije je takojšnja izpustitev vseh talcev,« je zapisal na omrežju X in pozval k razorožitvi Hamasa.

Hamas ne sme imeti nobene vloge v Gazi

Tako Macron kot nemški kancler Friedrich Merz sta poudarila, da Hamas po koncu vojne ne sme imeti nobene vloge v Gazi.

Objava videoposnetkov je v Izraelu še dodatno okrepila razpravo o nujnosti čim hitrejšega dogovora o izpustitvi talcev, ugrabljenih med napadom Hamasa 7. oktobra 2023, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo zaprosil za pomoč Mednarodni odbor Rdečega križa pri dobavi hrane talcem. V odgovoru je oboroženo krilo Hamasa sporočilo, da bo agenciji omogočilo dostop do talcev, vendar le, če bo Izrael odprl humanitarne koridorje za hrano in pomoč za celotno območje Gaze, kjer vlada lakota.

Prebivalstvo Gaze se zaradi izraelskih blokad dobav pomoči sooča s katastrofalnim pomanjkanjem, mnogi, predvsem otroci, umirajo zaradi podhranjenosti in lakote. Zaradi slabšanja razmer v razdejani enklavi se Izrael sooča z rastočim diplomatskim pritiskom, mednarodne človekoljubne organizacije pa vse bolj opozarjajo, da se v Gazi dogaja genocid.

FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

Poziv Trumpu naj konča vojno

Več sto upokojenih izraelskih varnostnih uradnikov, med njimi več nekdanjih vodij obveščevalnih in varnostnih služb ter načelnikov generalštaba izraelske vojske, je pozvalo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj pritisne na vlado premierja Benjamina Netanjahuja, da konča vojno v Gazi.

»Ustavite vojno v Gazi!« piše v pismu, v katerem 550 podpisnikov, med katerimi so nekdanji voditelji varnostne službe Šin Bet in obveščevalne agencije Mosad, poziva Trumpa, naj »usmeri« Netanjahuja k premirju.

Po njihovi oceni islamistično gibanje Hamas ne predstavlja več strateške grožnje Izraelu. Kot poudarjajo, je izraelska vojska že »dolgo nazaj dosegla dva cilja, ki ju je mogoče doseči s silo: razgradnjo vojaških formacij in upravljanja Hamasa«. »Tretjega in najpomembnejšega je mogoče doseči le z dogovorom: vrnitvijo vseh talcev domov,« so dodali.

Kot je v videoposnetku ob objavi pisma opozoril nekdanji direktor varnostne službe Šin Bet Ami Ajalon, vojna v Gazi vodi državo Izrael k izgubi identitete. »Ta vojna se je začela kot pravična vojna. Bila je obrambna vojna. Ko pa so bili doseženi vsi vojaški cilji, ko je bila dosežena briljantna vojaška zmaga, je postala vojna absolutne moči,« je opozoril.

V pismu ocenjujejo, da bi Trump po prekinitvi ognja lahko prisilil »regionalno koalicijo«, da podpre reformirano palestinsko oblast, ki bi prevzela nadzor nad Gazo kot alternativo vladavini Hamasa.

Med podpisniki pisma so trije nekdanji vodje zunanje obveščevalne službe Mosad, pet nekdanjih voditeljev Šin Beta in trije nekdanji načelniki generalštabov, med njimi tudi nekdanji izraelski premier Ehud Barak.