Talibom ustreza čisto vsaka ameriška odločitev

Točno leto dni mineva od podpisa mirovnega sporazuma med Združenimi državami in talibi v Dohi, s katerim se je Washington zavezal popolnemu umiku svojih sil do maja, talibi pa prenehanju napadov na koalicijske (večinoma ameriške) sile v državi in začetku mirovnih pogajanj z afganistanskimi oblastmi. Datum dokončnega ameriškega umika se hitro bliža, a za zdaj še ni jasno, kakšna bo odločitev Bele hiše in Pentagona.