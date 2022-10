Teorija in praksa v vojni in miru

V nadaljevanju preberite:

Besede so besede, dejanja dejanja. Zapovedane sankcije proti agresorski Rusiji gor ali dol, številna evropska podjetja naprej poslujejo z Rusi, tudi neredka francoska še vedno obratujejo na ruskih tleh. Vtis, ki ga v javnosti širi evropska politika, da zbijajo Moskvo tudi karseda ekonomsko na tla, ne drži nujno za pragmatično (francosko) gospodarstvo. Kar se je desetletja postavljalo na noge, je mogoče uničiti v hipu, toda kdo bi si lahko to želel: zapreti podjetje na tujem je zahtevno in drago.