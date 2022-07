Todorić po pravico v ZDA in Veliko Britanijo

V nadaljevanju preberite:

»Ne bom dovolil, da bodo moj zadnji korak v boju za resnico, povezano z Agrokorjem, usmerjali politični vzvodi, ki nadzirajo hrvaško državno tožilstvo. Zato sem se odločil, da bom vlo​žil tožbe proti tako imenovani skupini Borg ter ruskima bankama Sber in VTB v ZDA in Veliki Britaniji,« je dejal Ivica Todorić, nekdanji lastnik in direktor koncerna Agrokor. Odškodninski zahtevki so milijardni, tako v kunah kot v evrih.