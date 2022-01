Tožilstvo v Berlinu preiskuje vodstvo nemških Zelenih

Tožilstvo v Berlinu zaradi suma poneverbe v zvezi s t. i. koronskimi bonusi preiskuje celotno vodstvo stranke Zelenih na zvezni ravni. Njegovi člani so si namreč pozimi leta 2020 odobrili izplačilo omenjenih bonusov. Po kritiki internih revizorjev so politiki sicer denar že vrnili.

O preiskavi je najprej poročal nemški Spiegel, kasneje jo je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil tudi tiskovni predstavnik tožilstva.

Da poteka preiskava, je potrdil tudi tiskovni predstavni Zelenih. Obenem je pojasnil, da gre za »sodelovanje članov zveznega predsedstva pri odločitvah za izplačilo tako imenovanih koronskih bonusov«. Ti so bili leta 2020 izplačani vse sodelavcem zveznega sedeža in tudi zveznemu vodstvu stranke, je dejal.

V zveznem predsedstvu Zelenih so poleg vodij stranke Annalene Baerbock in Roberta Habecka še Michael Kellner, Jamila Schaefer, Ricarda Lang in Marc Urbatsch. Na kongresu prihodnji teden bodo izvolili novo vodstvo stranke.

V vmesnem času so sicer vsi vpleteni izplačane zneske že vrnili, trenutno pa polno sodelujejo s preiskavo, da bi zadevo razčistili, je še dejal predstavnik Zelenih.

Tiskovni predstavnik tožilstva je pojasnil, da je bilo vloženih več kazenskih ovadb s strani fizičnih oseb. Preiskava na osnovi najnižje ravni suma poteka od 6. januarja.

Koronski bonus v višini 1500 evrov so sicer preteklo zimo prejeli vsi sodelavci zveznega sedeža Zelenih. Izravnal naj bi obremenitve, do katerih je med drugim prišlo zaradi dela od doma in prenove stavbe.

Že interna revizija je sicer kritizirala izplačila. Notranja pravila stranke naj zlasti ne bi krila izplačil šesterici članov predsedstva, še poroča dpa.