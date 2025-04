Trump bi iz carin izvzel proizvajalce avtomobilov, Tesla v hudih težavah

Predsednik ZDA Donald Trump namerava po poročanju časnika Financial Times avtomobilske proizvajalce izvzeti iz nekaterih ameriških carin, poroča STA. Odločitev je menda sledila močnim pritiskom ameriških lobistov.

Trump je marca z izvršnim ukazom uvedel dodatne 25-odstotne carine za uvoz avtomobilov in poltovornjakov ter nekaterih sestavnih delov na ameriški trg, a je že takrat napovedal, da bodo nove carine uveljavljene v dveh fazah.

Medtem ko dodatne 25-odstotne carine od 2. aprila že veljajo za vozila, so najpozneje do 3. maja odložili uvedbo dodatnih carin na sestavne dele.

Vse na novo uvedene carine so oziroma bodo obračunane dodatno k obstoječim carinskim stopnjam, ki že veljajo pri uvozu avtomobilov in poltovornjakov na ameriški trg.

Po poročanju Financial Timesa Trump pod pritiski lobistov menda zdaj razmišlja o izvzetju določene obremenitve in s tem zmanjšanju skupne carinske obremenitve za avtomobile in dele zanje. Avtomobilske dele naj bi izvzel iz carin, ki jih uvaja na uvoz iz Kitajske, pa tudi iz carin, zaračunanih za jeklo in aluminij, sta za časnik povedala vira.

Vsakršno popuščanje Bele hiše bi po navedbah časnika v luči bojazni, da bodo dodatne carine povzročile motnje v dobavnih verigah in tudi privedle do izgube delovnih mest v avtomobilski industriji, pomenilo zmago za avtomobilsko panogo.

Prodaja Tesel se je v EU zmanjšala za skoraj polovico

Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je medtem po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA) v EU v prvem četrtletju prodal nekaj več kot 36.000 vozil, kar je 45 odstotka manj kot v istem lanskem obdobju. Podjetje Tesla je ta teden obenem poročalo o 71-odstotnem padcu dobička v prvem četrtletju.

Samo marca je prodaja Tesel v EU upadla za 36 odstotkov, poročilo ACEA povzema francoska tiskovna agencija AFP. Gre za največji padec med vsemi večjimi avtomobilskimi proizvajalci v regiji, čeprav se je prodaja električnih vozil povečala.

Kot še poroča AFP, je upad prodaje povezan z vlogo izvršnega direktorja Tesle Elona Muska v kabinetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Musk je že napovedal, da bo omejil svoje delovanje v vladi. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Musk je že napovedal, da bo maja zato zmanjšal svojo vlogo v Trumpovi administraciji in se znova bolj osredotočil na vodenje Tesle.

Muska mora skrbeti tudi zato, ker Tesli za vrat dihajo druga podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo električnih avtomobilov. Kitajski BYD je na primer naznanil avto, ki naj bi za polnjenje potreboval le tretjino zdaj običajnega časa.

Kljub Teslinim težavam sicer prodaja električnih vozil v nekaterih evropskih državah, vključno z Nemčijo in Veliko Britanijo, še naprej raste. Po podatkih ACEA električna vozila predstavljajo 15 odstotkov trga EU. Največji delež imajo hibridna vozila (36 odstotkov), sledijo avtomobili na bencinsko gorivo z 29 odstotki.