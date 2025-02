Trump Bidnu odvzel dostop do zaupnih podatkov vlade

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zvečer svojemu predhodniku Joeju Bidnu odvzel dostop do zaupnih podatkov vlade.

Da Bidnu odvzema pravico dostopa do zaupnih podatkov, je Trump sporočil na družbenem omrežju Truth Social. »Odpuščen si Joe,« je zapisal in pojasnil, da je tudi Biden njemu odvzel dostop do zaupnih informacij.

Biden je Trumpu dostop do zaupnih informacij odvzel leta 2021 zaradi napada Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 in ker je iz Bele hiše odnesel zaupne podatke. Posebni tožilec Jack Smith je proti Trumpu zaradi namerne odtujitve zaupnih dokumentov sprožil kazenski pregon, ki ga je moral končati po Trumpovi zmagi na volitvah novembra lani.

Trump je zapisal, da je Bidnu odvzel dostop, ker mu ne gre zaupati, potem ko je posebni tožilec ugotovil, da ima Biden slab spomin. Posebni tožilec Robert Hur je v preiskavi zaupnih dokumentov, ki so jih našli pri Bidnu iz časa, ko je bil podpredsednik ZDA, ugotovil, da je Biden dobronameren starček, ki ga ne bo preganjal.

Bivši predsedniki ZDA so sicer tudi po upokojitvi upravičeni do rednih poročanj vlade o nacionalni varnosti.