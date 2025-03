Trump med demokratskimi protesti zagovarjal nove ameriške sanje

»Amerika je nazaj!« je Američanom povedal ponovni predsednik Donald Trump. »V to dvorano sem vračam s poročanjem, da je ameriški momentum spet tu, naš duh je spet tu, naš ponos je spet tu, naša samozavest je spet tu in ameriške sanje so večje in boljše kot kdajkoli.

Republikanski kongresniki in člani Trumpove administracije so navdušeno ploskali in skandirali »ZDA, ZDA, ZDA!«, demokrati nasprotovali z mrkimi obrazi, mnogi oblečeni v rožnato v opozorilo ženskih pravic, ki po njihovem izginjajo. »To ni res, Trump laže, Elon Musk krade,« so protestirali z napisi v rokah. Predstavnika Ala Greena so morali zaradi glasnih protestov celo pospremiti iz dvorane.

Predsedniške volitve 5. novembra pa so po predsednikovem mnenju vendarle mandat, kakršnega ni bilo v desetletjih, zmagali so v vseh sedmih nihajočih državah, dobili veliko večino elektorskih glasov in večino vseh volivcev. Prvič v nedavni zgodovini več Američanov verjame, da gre država v pravo smer, kot obratno, je poudaril, poslovni optimizem hitro narašča. Trump celo meni, da je predsedovanje začel najbolj uspešno v ameriški zgodovini, za njim naj bi bil celo prvi predsednik George Washington. Poldrugi mesec po ponovnem vstopu v Belo hišo je bil prvi Trumpov govor pred kongresom zmagoslavje politike »novih ameriških sanj«.

Prvi govor ponovnega predsednika pred kongresom. Foto: Saul Loeb/Afp

47. predsednik ZDA, ki je prvi po Grooverju Clevelandu s konca devetnajstega stoletja preskočil predsedniški mandat, je napadel dediščino demokratskega naslednika in predhodnika Joeja Bidna. V času zadnje demokratske administracije so se cene goriva, živil, bivanja in vsega drugega povečale za petino ali celo za tretjino, Trump pa je razglasil: »Pred šestimi tedni sem pod to kapitalsko kupolo razglasil zoro zlate dobe Amerike. Od tega trenutka je bila le še hitra in vztrajna akcija za začetek največje in najbolj uspešne dobe v zgodovini naše države.« Republikanski predsednik meni, da je v 43 dneh dosegel več kot večina administracij doseže v štirih ali osmih letih.

Demokrati so protestirali z oblačili in napisi. Foto: Win Mcnamee/Afp

Demokrati niso soglašali. Nekateri se sploh niso udeležili predsednikovega govora, drugi so med ploskanjem republikancev obsedeli ali glasno protestirali. »To ni normalno!« je ena od njih napisala na list papirja, ki ga je pokazala kameram. »ZDA, ZDA, ZDA!« so v odgovor skandirali republikanci. »Ameriške sanje so neustavljive in naša država je na robu vrnitve, kakršne svet še ni videl in je morda ne bo videl nikoli več,« je govoril Trump, ki je v poldrugem mesecu podpisal skoraj sto izvršnih ukazov in več kot 400 akcij »za vrnitev zdrave pameti, varnosti, optimizma in bogastva po vsej naši čudoviti državi.«

Prva dama slovenskega rodu Melania Trump je prišla s svojimi povabljenci. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Za Trumpom sta sedela republikanska podpredsednik J.D.Vance in predsednik predstavniškega doma Mike Johnson, zato ni bilo nevarnosti javnega raztrganja njegovega govora, kot je med njegovim zadnjim takšnim nastopom v prvem mandatu naredila tedanja demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Kalifornijska predstavnica je tokrat sedela v dvorani, tako kot drugi demokrati v tihem ali glasnem protestu Trumpovim besedam.

Republikanski predsednik pa je najprej poudaril razglasitev izrednega stanja na južni meji z Mehiko v prvih urah v Beli hiši, obračun z invazijo je ukazal vojski in res je poldrugi mesec kasneje rekordno malo ilegalnih prestopov meje. »Pod Joejem Bidnom, najslabšim predsednikom v ameriški zgodovini, so mejo vsak mesec prestopali sto tisoči, med njimi morilci, preprodajalci mamil, člani kriminalnih band in ljudje iz psihiatričnih bolnic.«

Žrtve nekaterih od teh je v svojo ložo povabila prva dama slovenskega rodu Melania Trump, med njimi družino 22-letne Laken Riley, ki je bila ubita med tekom v bližini svoje georgijske univerze, in 12-letne Jocelyn Nungaray, ki je življenje izgubila med sprehodom do trgovine v teksaškem Houstnu. Roberto Ortiz je bil večkrat ustreljen med varovanjem tamkajšnje meje z Mehiko. Nekdanja Sevničanka je gostila tudi petnajstletno teksaško žrtev ustrahovanja z umetno inteligenco Elliston Berry. Dan pred govorom je na Kapitolskem griču sama opozarjala na nevarnosti maščevalne pornografije in še posebej »globokih ponaredkov« s seksualnim ozadjem. Umetna inteligenca lahko še veliko bolj realistično posega v človeška življenja in prva dama ZDA se zavzema za zakonodajo proti temu.

V njeni loži je sedela tudi družina gasilca Coreya Comperatora, ki ga je med julijskim poskusom atentata na tedanjega predsedniškega kandidata Trumpa v pensilvanskem Butlerju zadel strel atentatorja Thomasa Matthewa Crooksa. Učitelj zgodovine Marc Fogel je bil osvobojen iz ruskega zapora, Payton McNabb iz Severne Karoline je med rokometno tekmo svoje srednje šole utrpela resno možgansko poškodbo zaradi trans igralke v nasprotni ekipi. Trump je biološkim moškim že prepovedal tekmovati v ženskem športu, Melania pa je v svojo skupino povabila tudi January Littlejohn, katere hčerki so v šoli pomagali pri spremembi spola brez vedenja staršev.

