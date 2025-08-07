  • Delo d.o.o.
    Svet

    Trump se je pripravljen srečati s Putinom in Zelenskim, želi si konca vojne

    Natančnega datuma srečanja Trumpa in Putina še ni, vendar bi se to lahko zgodilo že prihodnji teden. Witkoff je s Putinom dosegel pomemben napredek, trdi Trump.
    FOTO: Olga Maltseva/AFP
    Galerija
    FOTO: Olga Maltseva/AFP
    STA
    7. 8. 2025 | 06:53
    7. 8. 2025 | 06:53
    3:19
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump se je pripravljen srečati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, je v sredo novinarjem povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

    »Kot je predsednik Trump povedal že prej na Truth Social, je bil na srečanju posebnega odposlanca Steva Witkoffa s predsednikom Putinom dosežen velik napredek. Rusi so izrazili željo po srečanju s Trumpom in predsednik je odprt za srečanje tako s predsednikom Putinom kot predsednikom Zelenskim,« je povedala Leavitt in dodala, da si predsednik Trump želi konca vojne.

    image_alt
    Datum za ustavitev vojne je dokončen

    Napredek Witkoffa

    Trump je potem kasneje tudi sam novinarjem potrdil, da obstaja dobra možnost, da bo do srečanja kmalu prišlo, poroča televizija ABC. Trump je dodal, da ne gre za nobeno prelomnico, saj že dolgo časa pripravljajo srečanje s Putinom.

    Trump je v sredo na svojem družbenem omrežju zatrdil, da je njegov posebni odposlanec Witkoff na zelo produktivnih pogovorih s Putinom dosegel velik napredek, ni pa šel v podrobnosti.

    Trump je v sredo potem govoril po telefonu tudi z nekaterimi evropskimi voditelji in jim povedal, da načrtuje skorajšnje srečanje s Putinom za pogovor o premirju v Ukrajini, poroča televizija NBC, ki se sklicuje na neimenovanega evropskega uradnika.

    Nato je hkrati govoril z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom in generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, poroča NBC.

    Trump se bo srečal s Putinom, če se bo ruski predsednik srečal z Zelenskim. FOTO: Marcos Brindicci/Reuters
    Trump se bo srečal s Putinom, če se bo ruski predsednik srečal z Zelenskim. FOTO: Marcos Brindicci/Reuters

    Srečanje že prihodnji teden?

    Natančnega datuma srečanja Trumpa in Putina še ni, vendar bi se to lahko zgodilo že prihodnji teden, je za NBC povedal neimenovani ameriški državni uradnik, ki pa je dodal pogoj – Trump se bo srečal s Putinom, če se bo ruski predsednik srečal z Zelenskim.

    Witkoff je v sredo seznanil Trumpa o svojih pogovorih v Moskvi in mu prenesel, da bi se Putin rad srečal. Trump naj bi odvrnil, da je odprt za to možnost, ampak si želi, da bi se Putin srečal tudi z Zelenskim, je dejal neimenovani uradnik.

    Ni zanesljivo ali se bo Putin pripravljen srečati z ukrajinskim kolegom, vendar pa je uradnik potrdil, da že razmišljajo o možnih lokacijah srečanja med Trumpom in Putinom.

    O možnosti srečanja Trumpa s Putinom je prvi poročal New York Times, ki je navedel, da se je Trump pripravljen z Rusom srečati že prihodnji teden, nato pa naj bi želel skupno srečanje treh predsednikov.

    Za zdaj sicer velja, da bodo ZDA v petek uvedle višje carine za države, ki trgujejo z Rusijo, je za NBC povedal neimenovani uradnik Bele hiše.

    Trump je s tem zagrozil, če do petka ne bo premirja v Ukrajini. V sredo je carine na izvoz Indije v ZDA povišal na 50 odstotkov, ker ta država kupuje rusko nafto.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Občina Cerkno

    Občina po slabih dveh letih še vedno brez direktorja občinske uprave

    V občini Cerkno so objavili že deveti razpis za vodjo občinske uprave. Zanimanja za to delovno mesto župan ne pričakuje.
    Anja Intihar 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kazenski pregoni demokratov?

    Trumpov pravosodni imperij vrača udarec

    Najbrž bodo Američani napovedane procese sprejemali le, če jih bodo videli kot pravične.
    Barbara Kramžar 6. 8. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Ministrova domnevna črna gradnja

    Oblast naj odgovarja za sistem, ki spodbuja generične garaže, medtem ko otežuje gradnjo z lokalno dediščino skladnih hiš.
    Nina Granda 6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Nudistične plaže izginjajo, nudisti so bizarnost

    Prvi zapisi o nudizmu segajo do Adama in Eve v paradižu, slavili so ga v času starega Egipta ter v antični Grčiji in Rimu ...
    Simona Bandur 4. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Donald TrumpVladimir PutinVolodimir Zelenskisrečanje

    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V omrežje priključene naprave brez soglasja imajo lahko tragične posledice

    Evropska unija, z njo pa tudi Slovenija, si je zadala cilj zelenega prehoda na obnovljive vire energije in s tem tudi zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv.
    Promo Delo 30. 7. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

