    Primorska in Notranjska

    Občina po slabih dveh letih še vedno brez direktorja občinske uprave

    V občini Cerkno so objavili že deveti razpis za vodjo občinske uprave. Zanimanja za to delovno mesto župan ne pričakuje.
    Občina Cerkno je brez direktorja občinske uprave že slabi dve leti. FOTO: Sašo Tušar
    Galerija
    Občina Cerkno je brez direktorja občinske uprave že slabi dve leti. FOTO: Sašo Tušar
    Anja Intihar
    7. 8. 2025 | 05:00
    4:45
    A+A-

    V Sloveniji je brez direktorja občinske uprave pet občin – Cankova, Cerkno, Gornji Petrovci, Hodoš in Železniki. Vse, razen Železnikov, so brez direktorja že več kot eno leto. V Cerknem je župan razrešil direktorja decembra leta 2023, od takrat so bili vsi razpisi za imenovanje novega neuspešni.

    Na zavodu za zaposlovanje je do 22. avgusta odprt že deveti razpis za direktorja občinske uprave v Cerknem. Župan Gašper Uršič je dejal, da velikega navala na razpis ne pričakuje, glede na to, da vstopa v zadnje leto mandata. A niti pred tem zanimanja za to delovno mesto ni bilo, saj sta se na razpis prijavili vsega skupaj dve osebi.

    image_alt
    Občani vse bolj nezadovoljni zaradi počasne popoplavne sanacije

    Zakon občine zavezuje, da imajo tajnika oziroma direktorja občinske uprave, saj brez njega ne morejo zakonito poslovati. Ministrstvo za javno upravo občine brez direktorja redno periodično poziva, da delujejo skladno z zakonom, nazadnje je Cankovo in Gornje Petrovce pozvalo z dopisom marca letos.

    Kljub dolgotrajnemu delovanju brez direktorja občinske uprave ministrstvo za javno upravo občine Cerkno do zdaj ni opozorilo, je pa res, da so na ministrstvu junija leta 2023 opozorili 12 občin, januarja leta 2024 pa enajst – takrat so v Cerknem še imeli direktorja. Ne nazadnje, je poudaril tudi župan, imajo »razpis za delovno mesto ves čas v objavi«.

    Za imenovanje direktorja je skladno z zakonom pristojen župan, državni organi pa nimajo pooblastila za poseganje v odločitve organov občine, saj so to organizacijsko samostojne upravnopolitične enote.

    Gašper Uršič je v dveh mandatih odpoklical dva direktorja občinske uprave. FOTO: Anja Intihar
    Gašper Uršič je v dveh mandatih odpoklical dva direktorja občinske uprave. FOTO: Anja Intihar

    Da je funkcija direktorja občinske uprave med pomembnejšimi, kažejo naloge, ki jih ta opravlja – vodi in usklajuje delo občinske uprave, skrbi za zakonito in smotrno opravljanje nalog, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave ter sodeluje v projektnih skupinah.

    So pa na ministrstvu za javno upravo poudarili, da najmanj 33 področnih zakonov, ki določajo pristojnosti in naloge občin, občinski upravi nalaga izdajo odločb. Odločbe namesto direktorja ne more izdati drug, še najmanj župan, ki je pritožbeni organ. Taka odločba je nezakonita in jo je mogoče sodno izpodbijati.

    Župan trdi, da se projekti nemoteno izvajajo

    Na vprašanje, ali občina od decembra leta 2023, ko je bil razrešen takratni direktor občinske uprave Oton Lahajnar – pred tem je to funkcijo opravljal tri leta –, najema zunanjo pravno službo, je Uršič odgovoril: »Pravno službo smo najemali že pred tem in jo bomo tudi, če bo direktor na razpisu izbran. Direktor ni nujno pravnik, glede na vrsto dela se tudi ne zahteva pravna izobrazba.«

    V objavi za prosto delovno mesto je zahtevana (zgolj) visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba ter šest let delovnih izkušenj.

    Župan trdi, da delo kljub odsotnosti direktorja občinske uprave poteka nemoteno. FOTO: Sašo Tušar
    Župan trdi, da delo kljub odsotnosti direktorja občinske uprave poteka nemoteno. FOTO: Sašo Tušar

    O konkretnih razlogih za razrešitev nekdanjega direktorja Lahajnarja župan Gašper Uršič še vedno ne želi govoriti. Ponovil je le, da župan lahko razreši direktorja občinske uprave v enem letu od nastopa mandata brez navedenega razloga.

    Zavrnil je tudi, da bi izvajanje projektov zaradi skoraj dveletne odsotnosti direktorja občinske uprave zastalo: »Direktor že pred tem ni imel nadzora nad projekti, za katere so zadolženi neposredno sodelavci na upravi. Operativne zadeve vodim župan.«

    Župan pravi, da so stale predvsem prodaje, nakupi oziroma menjave parcel fizičnih oseb, kar pa da je ta mesec prevzela nova sodelavka, ki je še na uvajanju. Druge pomembnejše prodaje in nakupe so izvajali z zunanjimi pooblaščenci.

    image_alt
    Po radijski prvoaprilski šali ima tudi župan »čas za šalo«

    Oton Lahajnar je na mestu direktorja občinske uprave v Cerknem nadomestil Martina Raspeta, ki ga je z omenjenega delovnega mesta takoj po nastopu svojega prvega mandata prav tako razrešil sedanji župan Gašper Uršič.

    Glede na razvitost občin za lani in letos – določen je na podlagi indeksa razvojne ogroženosti občine – je občina Cerkno s koeficientom 0,96 nekoliko pod državnim povprečjem.

    Cerknoobčina cerknoobčinska upravagašper uršičkadrovanjeministrstvo za javno upravo

