Trumpov pravosodni imperij vrača udarec

Novi očitki o domnevnih demokratskih zarotah proti predsedniku Donaldu Trumpu bodo morda privedli do kazenskih procesov proti visokim osebnostim iz administracije nekdanjega demokratskega predsednika Baracka Obame. Trumpova pravosodna ministrica Pam Bondi je na podlagi kazenske prijave, ki jo je vložila voditeljica ameriških obveščevalnih služb (DNI) Tulsi Gabbard, že imenovala posebnega tožilca.

Ponovno seciranje operacije Orkanski navzkrižni ogenj, v kateri je FBI v letih 2016 in 2017 preiskoval domnevne povezave Trumpove kampanje z Rusijo, politične spore med ameriškimi demokrati in republikanci dviga na višjo raven. Ameriški konservativci verjamejo, da je škandal še hujši od afere Watergate, ki je pripeljala do odstopa Richarda Nixona. Tedanjemu republikanskemu predsedniku so dokazali le prikrivanje vloma v pisarne Demokratskega nacionalnega komiteja (DNC), sedanji republikanski obveščevalni vrhovi pa nekdanjega demokratskega predsednika Obamo obtožujejo širjenja lažne zarote proti Trumpu, v času, ko se je ta potegoval za svoj prvi predsedniški mandat.

Republikanci obtožujejo visoka demokrata Baracka Obama in Hillary Clinton. FOTO: Julia Demaree Nikhinson Via Reuters

Obamov predstavnik za tisk je konec julija javnosti sporočil, da iz spoštovanja do predsedniške funkcije običajno ne odgovarjajo na nenehni pritok nesmisla in dezinformacij iz sedanje republikanske Bele hiše, te obtožbe pa so zanje preveč nezaslišane. Zdaj objavljeni dokumenti sicer kažejo, da naj bi nekdanji demokratski predsednik decembra 2016 tedanjim direktorju zveznega preiskovalnega urada FBI Jamesu Comeyju, direktorju obveščevalne službe CIA Johnu Brennanu, voditelju DNI Jamesu Clapperju in vrsti najvišjih predstavnikov svoje administracije naročil obveščevalno oceno o ruskem vmešavanju v volitve.

Zanimivosti iz vreč dokumentov, namenjenih uničenju

Sledile so dolgoletne preiskave, ki jih je sedanja voditeljica ameriških obveščevalnih služb Tulsi Gabbard označila za grdo zlorabo oblasti ter zanikanje ameriške ustave. Kaplja čez rob pa je bil za republikansko pravosodno ministrstvo aneks k preiskavi nekdanjega posebnega preiskovalca Johna Durhama, ki ga je Trumpov direktor FBI Kash Patel nedavno našel skupaj z vrečami dokumentov, namenjenih uničenju. V njem je posebni preiskovalec FBI že leta 2023 razkrinkaval prizadevanja nekdanje demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton za povezovanje njenega republikanskega nasprotnika Trumpa z ruskim vmešavanjem v volitve.

Pravosodna ministrica Pam Bondi. FOTO: Evelyn Hockstein Reuter/

Dokumenti, ki jih citira Tulsi Gabbard, celo domnevajo, da se Rusija ni bolj kot druge države vmešavala v volitve 2016 in navajajo nasprotovanja številnih obveščevalnih agentov sklepom svojega vodstva. Obama, Clintonova in drugi naj bi jih utišali. Že nekaj časa je znano, da je poročilo nekdanjega britanskega obveščevalnega agenta Christopherja Steela o Putinovem izsiljevanju Trumpa zaradi domnevnega opolzkega obnašanja v moskovskem hotelu sofinancirala njegova prva predsedniška tekmica. Zaradi takšnega neupravičenega vmešavanja v volitve je Hillary Clinton skupaj z DNC tudi plačala globo. Ali ji zdaj grozi še kazenski proces?

Pregon bi lahko doletel predvsem tedanje voditelje obveščevalnih in policijskih služb, kot so Clapper, Brennan in Comey, ki so neutemeljene govorice pomagali razširiti v obsežne preiskave proti Trumpu. Dokazov za te obtožbe ni našel niti nekdanji direktor FBI Robert Mueller. Steelov dosje naj bi bil izmišljen tudi s pomočjo nekdanje Clintonove zunanjepolitične svetovalke Julianne Smith, ki jo je demokratski predsednik Joe Biden imenoval za ameriško veleposlanico pri Natu. To naj bi dokazovalo elektronsko dopisovanje Leonarda Benarda, višjega podpredsednika Open Society Foundations, organizacije pod nadzorom milijarderskega demokratskega donatorja Georgea Sorosa.

Veliko zanimanje javnosti

Vsi omenjeni obtožbe zanikajo. Po republikanskih prepričanjih pa naj bi nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton z izmišljenimi obtožbami želela prikriti afero s svojo izginulo elektronsko pošto, predsednik Obama menda ni hotel, da bi ta zasenčila njegovo predsedovanje. Republikanski kongresniki napovedujejo preiskave in po meritvah agencije Rasmussen razpletanje odmevne afere iz prvega Trumpovega mandata spremljata dve tretjini Američanov; 69 odstotkov jih meni, da je njeno popolno razkritje pomembno za preživetje ZDA.

Direktorica državnih obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. FOTO: Kent Nishimura Reuters

Najbrž pa bodo republikanske procese sprejemali le, če jih bodo videli kot pravične. Poznavalci že napovedujejo, da bo pravosodna ministrica Pam Bondi naredila velik ovinek okoli demokratske trdnjave prestolnice Washington in se usmerila proti veliki poroti republikanske Floride. Republikanci načrtujejo tudi druga sodna obračunavanja. Kriminalna obtožnica je vložena tudi proti demokratskemu kalifornijskemu senatorju Adamu Schiffu zaradi domnevne prevare pri najemanju nepremičninskega kredita. Kot kalifornijski predstavnik je leta 2019 spodbudil preiskavo Trumpovega sina Donalda mlajšega zaradi domnevnih srečanj z ruskimi predstavniki ter odigral osrednjo vlogo pri prvi ustavni tožbi proti njegovemu očetu. Republikanska roka pravice naj bi se približevala tudi Trumpovemu posebnemu preiskovalcu Jacku Smithu.